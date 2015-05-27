بالفيديو "العرفج": "بعد مؤتمر وزير التعليم قررت أعود لمهنة التدريس"

قال: إن التعديلات ستجعلنا ننافس أفضل الممارسات التعليمية العالمية

‏قال عامل المعرفة أحمد العرفج: إنه سيعود للتعليم بعد المؤتمر الذي عقده وزير التعليم، والتعديلات التي ستجعلنا ننافس أفضل الممارسات التعليمية في العالم، كما ذكر العرفج أن عملية التعليم مستمرة من أجل التطوير.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما علق عامل المعرفة في فقرة البرواز على لقاء ولي العهد، وقال: كلمة "الشغف" أول مرة ترد في أدبيات الدولة السعودية منذ إنشائها.

أما فقرة المشي مع العرفج؛ فقد كانت مع الإعلامي أحمد الشقيري، والتي ذكر من خلالها فوائد المشي من وجهة نظره الشخصية.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" محتويات آخر كتاب صدر له، وهو "خطوات في هدم وبناء العادات" وفيه يوضح كيف تتخلص من أي عادة في حياتك على طريقته.

من جانب آخر ظهر الشيخ د.عائض القرني موضحًا قصة أنشودة "لا إله إلا الله" التي أنشدها فنان العرب "محمد عبده والتي أثارت في حينها كثيرًا من الجدل.