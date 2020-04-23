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"التجمع الصحي" بالشرقية و"الرحمة" يوقعان اتفاقًا لإيصال أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

وقَّع الرئيس التنفيذي للتجمّع الصحّي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، في مقرّ التجمع الأول؛ اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة الطبية؛ يمثّلها الدكتور شاهر القحطاني؛ بشأن تطوع منسوبي الجمعية ضمن طواقم التجمع الصحي للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مشاركة الجمعية بالخدمات التطوعية بالتجمع في تقديم تولّي صرف وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وإيصال مرضى المستشفى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي يُعد إحدى مبادرات وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية، وفتح آفاق جديدة بين التجمع الصحي الأول والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجمع الصحي" بالشرقية و"الرحمة" يوقعان اتفاقًا لإيصال أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة
سبق

وقَّع الرئيس التنفيذي للتجمّع الصحّي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، في مقرّ التجمع الأول؛ اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة الطبية؛ يمثّلها الدكتور شاهر القحطاني؛ بشأن تطوع منسوبي الجمعية ضمن طواقم التجمع الصحي للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مشاركة الجمعية بالخدمات التطوعية بالتجمع في تقديم تولّي صرف وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وإيصال مرضى المستشفى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي يُعد إحدى مبادرات وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية، وفتح آفاق جديدة بين التجمع الصحي الأول والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:25 PM

"التجمع الصحي" بالشرقية و"الرحمة" يوقعان اتفاقًا لإيصال أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

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عبدالله السالم - الدمام
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وقَّع الرئيس التنفيذي للتجمّع الصحّي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، في مقرّ التجمع الأول؛ اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة الطبية؛ يمثّلها الدكتور شاهر القحطاني؛ بشأن تطوع منسوبي الجمعية ضمن طواقم التجمع الصحي للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مشاركة الجمعية بالخدمات التطوعية بالتجمع في تقديم تولّي صرف وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وإيصال مرضى المستشفى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي يُعد إحدى مبادرات وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية، وفتح آفاق جديدة بين التجمع الصحي الأول والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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