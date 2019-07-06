النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم

هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري

طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم
سبق

طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
12:33 PM

لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم

هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,907

طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,660
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,486
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,853
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,471

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة