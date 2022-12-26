"اللص النائم".. غلبه النعاس أثناء عملية السرقة فضبطه أصحاب المنزل

تم تحرير محضر شروع في سرقة بحقه وعرضه على النيابة العامة

في واقعة غريبة وطريفة غلب النعاس لصًّا أثناء سرقته لأحد المنازل، فتم إلقاء القبض عليه.

وتمكّن أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر جنوبي مصر، من ضبط لص داخل منزلهم أثناء نومه في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل، بعد أن غلبه النعاس أثناء السرقة.

وأبلغ صاحب منزل السلطات الأمنية عن ضبطه لصًّا (30 عامًا)، نائمًا في فراشه بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل وفق صحيفة "الأخبار".

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة.