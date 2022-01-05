"العطية" يتمسك بالصدارة.. والراجحي ينتزع المركز الثالث في الترتيب العام للسيارات

بعد ختام المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2022

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2022، والذي يقام على أراضي المملكة للعام الثالث على التوالي، في نسخة هي الأضخم من ناحية المسافة وعدد المتسابقين.

وقد بدأت هذه المرحلة من القيصومة وحتى العاصمة الرياض، وهي المرحلة التي تعد الأطول هذا العام وامتدت لمسافة 707 كم منها 465 كم من المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وكان السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" قد خطف صدارتها، إلا أنهُ تعرّض للعقوبة بسبب السرعة الزائدة، ليمنحَ القطري ناصر العطية صدارةَ هذه المرحلة، فيما جاء سائق فريق "بي أر إكس" الفرنسي سيباستيان لويب في المركز الثاني، وحلّ الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" ثالثاً في الترتيب، أما السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" فقد تراجع للمرتبةِ الخامسة في ترتيب المرحلة الرابعة.

وبنهاية هذه المرحلة، حافظ القطري ناصر العطية على صدارة "الترتيب العام"، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لويب ثانياً، وتقدّم المتسابق السعودي يزيد الراجحي للمركز الثالث.

وبعد وصوله للمراكز الثلاثة الأولى، قال المتسابق السعودي يزيد الراجحي: "إن التنافسَ في هذه المرحلةِ كان جيداً بالرغمِ من الملاحةِ الصعبة، إضافةً إلى قرارنا المتمثلِ بعدمِ الضغط في القسم الأوسط، توقفنا خمسَ مرات لاستبدال الإطارات المثقوبة".

وفي فئة الدراجات، تمكّن الإسباني خوان باريدا من الحصول على المركز الأول، كما حصل التشيلي بابلو كوينتانا على المرتبةِ الثانية، فيما دوّن الإيطالي دانيلو بيتروتشي اسمهُ في المركزِ الثالث.

أما في فئةِ الدراجات ذات الأربع عجلات "كوادز"، فقد نال الروسي أليكساندر ماكسيموف سائق فريق "شير" صدارة هذه المرحلة، فيما حلّ الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "7240" في المركز الثاني، وجاء الفرنسي أليكساندر جيرود سائق فريق "ياماها" ثالثاً.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، سجّل الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "رد بُل" الزمنَ الأسرع في هذه المرحلة، وخطف زميلهُ البلجيكي غويام دي ميفيوس المرتبةَ الثانية، واستطاعَ التشيلي فرانشيسكو الحصول على المركز الثالث.

وواصل فريق "كاماز" هيمنتهُ على فئة الشاحنات، بعدما تصدّر هذه الجولة، حيثُ وصل سائقهُ الروسي إدوارد نقولاييف أولاً، وجاءَ من بعده زميله أنطوان سيبالوف، وحلّ ديميتري سوتنيكوف ثالثاً.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، حازَ البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا المركز الأول في ترتيب هذه الجولة. كما نال الأمريكي أوستن جونز المرتبة الثانية، وحجز البولندي ميشال غوتشال المركز الثالث.

وسيخوض المشاركون صباح غدٍ الخميس 6 يناير 2022م المرحلة الخامسة من الرالي، والتي ستكونُ مرحلةً دائرية في العاصمة الرياض، حيثُ ستشهدُ هذه المرحلة اختلافاً عن سابقاتها، والمتمثلةِ بوجودِ منافسةٍ في فئتي الدراجات النارية والكوادز لمسافةٍ 214كم، و346كم للمرحلة الخاصة، أما فئات السيارات تي3 وتي4 والشاحنات، فستخوضُ سباقاً لمسافة 216كم، و395كم في المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.