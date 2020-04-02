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خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

"الصحة المغربية": ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة

كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ٣ ساعات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة، وفقًا لموقع قناة صدى البلد.

وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا 39 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 3 ساعات، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، إلى 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"
سبق

كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ٣ ساعات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة، وفقًا لموقع قناة صدى البلد.

وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا 39 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 3 ساعات، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، إلى 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:04 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:31 AM

خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

"الصحة المغربية": ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ٣ ساعات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 654 حالة، وفقًا لموقع قناة صدى البلد.

وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا 39 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 3 ساعات، فيما وصل عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، إلى 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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