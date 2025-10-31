النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حكومة لبنان.. مواقف "مشبوهة" وتصريحات وزراء "مُعادية".. الإساءات للسعودية يجب أن تتوقف

رغم الدعم السعودي السخي.. مواقف مستهجَنة من مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة

على الرغم من دعم المملكة قيادةً وشعباً للبنان، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره كبلد عربي شقيق، وعلى الرغم من اهتمامها بشعبه بمختلف فئاته، وبنسيجه الاجتماعي أمام التحديات الأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي تعصف به من مختلف الجهات؛ إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة "ناكرة جميل" لم تقدر هذه الوقفات السعودية النبيلة، وترد على ذلك بالإساءات المتكررة، والافتراءات وقلب للحقائق وتزييفها، وبالمواقف السياسية غير المفهومة، وبالتصريحات الإعلامية المعادية التي تصدر من داخل الحكومة اللبنانية "المضطربة" من وزراء يعيشون في دوائر ولاءاتهم الضيقة للأحزاب والطوائف، متجاهلين مصالح بلدهم والشعب اللبناني.

وبالنظر إلى مواقف حكومات لبنان المتعاقبة تجاه المملكة نكتشف أننا أمام حكومات لبنانية فاسدة ضعيفة الإرادة ومرتبكة القرار، تفشل دائماً في إثبات فاعليتها أمام تطلعات شعبها، وإعادة تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات حقيقية ملموسة تعالج الأوضاع المتدهورة التي يشتكي منها اللبنانيون.

والتصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل حكومة ووزراء لبنان، على سبيل المثال وزير الخارجية اللبناني السابق "شربل وهبة"، ووزير الإعلام اللبناني الحالي "جورج قرداحي" وغيرهما تعد حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات من المواقف المستهجنة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها ومصالحها.

وأمام هذه الافتراءات من حكومة لا تتمتع بأدنى درجات الثقة؛ فإن الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها المملكة تجاه الحكومة اللبنانية لمواقفها المعادية و"المشبوهة"، والتي لا تنسجم مع مبادئ حسن العلاقات العربية العربية، تعدّ رسالة بالغة الحزم إلى الطبقة الحاكمة في لبنان التي تتحمّل مسؤولية تردي العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربية، على اعتبار أن المملكة لم تستهدف الشعب اللبناني الكريم الذي ابتُلِي بحكومات فاشلة ووزراء فاسدين، بل هي لم تكن لتلجأ إلى ذلك لولا التمادي المشين في الإساءات المتعمدة تجاهها، ولهذا تم اتخاذ الإجراءت المعلنة لإعادة ضبط الأمور ووضعها في حجمها الصحيح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حكومة لبنان.. مواقف "مشبوهة" وتصريحات وزراء "مُعادية".. الإساءات للسعودية يجب أن تتوقف
سبق

على الرغم من دعم المملكة قيادةً وشعباً للبنان، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره كبلد عربي شقيق، وعلى الرغم من اهتمامها بشعبه بمختلف فئاته، وبنسيجه الاجتماعي أمام التحديات الأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي تعصف به من مختلف الجهات؛ إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة "ناكرة جميل" لم تقدر هذه الوقفات السعودية النبيلة، وترد على ذلك بالإساءات المتكررة، والافتراءات وقلب للحقائق وتزييفها، وبالمواقف السياسية غير المفهومة، وبالتصريحات الإعلامية المعادية التي تصدر من داخل الحكومة اللبنانية "المضطربة" من وزراء يعيشون في دوائر ولاءاتهم الضيقة للأحزاب والطوائف، متجاهلين مصالح بلدهم والشعب اللبناني.

وبالنظر إلى مواقف حكومات لبنان المتعاقبة تجاه المملكة نكتشف أننا أمام حكومات لبنانية فاسدة ضعيفة الإرادة ومرتبكة القرار، تفشل دائماً في إثبات فاعليتها أمام تطلعات شعبها، وإعادة تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات حقيقية ملموسة تعالج الأوضاع المتدهورة التي يشتكي منها اللبنانيون.

والتصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل حكومة ووزراء لبنان، على سبيل المثال وزير الخارجية اللبناني السابق "شربل وهبة"، ووزير الإعلام اللبناني الحالي "جورج قرداحي" وغيرهما تعد حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات من المواقف المستهجنة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها ومصالحها.

وأمام هذه الافتراءات من حكومة لا تتمتع بأدنى درجات الثقة؛ فإن الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها المملكة تجاه الحكومة اللبنانية لمواقفها المعادية و"المشبوهة"، والتي لا تنسجم مع مبادئ حسن العلاقات العربية العربية، تعدّ رسالة بالغة الحزم إلى الطبقة الحاكمة في لبنان التي تتحمّل مسؤولية تردي العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربية، على اعتبار أن المملكة لم تستهدف الشعب اللبناني الكريم الذي ابتُلِي بحكومات فاشلة ووزراء فاسدين، بل هي لم تكن لتلجأ إلى ذلك لولا التمادي المشين في الإساءات المتعمدة تجاهها، ولهذا تم اتخاذ الإجراءت المعلنة لإعادة ضبط الأمور ووضعها في حجمها الصحيح.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:17 PM

حكومة لبنان.. مواقف "مشبوهة" وتصريحات وزراء "مُعادية".. الإساءات للسعودية يجب أن تتوقف

رغم الدعم السعودي السخي.. مواقف مستهجَنة من مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة

A A A
شقران الرشيدي - الرياض
4
7,898

على الرغم من دعم المملكة قيادةً وشعباً للبنان، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره كبلد عربي شقيق، وعلى الرغم من اهتمامها بشعبه بمختلف فئاته، وبنسيجه الاجتماعي أمام التحديات الأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي تعصف به من مختلف الجهات؛ إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة "ناكرة جميل" لم تقدر هذه الوقفات السعودية النبيلة، وترد على ذلك بالإساءات المتكررة، والافتراءات وقلب للحقائق وتزييفها، وبالمواقف السياسية غير المفهومة، وبالتصريحات الإعلامية المعادية التي تصدر من داخل الحكومة اللبنانية "المضطربة" من وزراء يعيشون في دوائر ولاءاتهم الضيقة للأحزاب والطوائف، متجاهلين مصالح بلدهم والشعب اللبناني.

وبالنظر إلى مواقف حكومات لبنان المتعاقبة تجاه المملكة نكتشف أننا أمام حكومات لبنانية فاسدة ضعيفة الإرادة ومرتبكة القرار، تفشل دائماً في إثبات فاعليتها أمام تطلعات شعبها، وإعادة تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات حقيقية ملموسة تعالج الأوضاع المتدهورة التي يشتكي منها اللبنانيون.

والتصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل حكومة ووزراء لبنان، على سبيل المثال وزير الخارجية اللبناني السابق "شربل وهبة"، ووزير الإعلام اللبناني الحالي "جورج قرداحي" وغيرهما تعد حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات من المواقف المستهجنة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها ومصالحها.

وأمام هذه الافتراءات من حكومة لا تتمتع بأدنى درجات الثقة؛ فإن الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها المملكة تجاه الحكومة اللبنانية لمواقفها المعادية و"المشبوهة"، والتي لا تنسجم مع مبادئ حسن العلاقات العربية العربية، تعدّ رسالة بالغة الحزم إلى الطبقة الحاكمة في لبنان التي تتحمّل مسؤولية تردي العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربية، على اعتبار أن المملكة لم تستهدف الشعب اللبناني الكريم الذي ابتُلِي بحكومات فاشلة ووزراء فاسدين، بل هي لم تكن لتلجأ إلى ذلك لولا التمادي المشين في الإساءات المتعمدة تجاهها، ولهذا تم اتخاذ الإجراءت المعلنة لإعادة ضبط الأمور ووضعها في حجمها الصحيح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة