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للأمهات.. هذه طريقة فعالة لتخفيف ألم تطعيمات الأطفال

إجراءات بسيطة اقترحتها دراسة علمية لإنهاء حالة الخوف

على الرغم من تخوف الكثير من الأمهات والأطفال كذلك من إبر التطعيمات، لكنها تظل أمرًا ضروريًا نظراً لأهمية هذه التحصينات في الوقاية من أمراض قاتلة لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا الصدد اقترحت مجموعة دراسات طرقًا لتقليل الأثر النفسي على الطفل من خلال عدة إجراءات، حيث وجدت دراسة نُشرت في "بريتيش ميديكال جروب جورنال"، طريقة فعّالة لتقليل إحساس الطفل الذي يقل عمره عن سنة بالألم أثناء التطعيم، وذلك بإعطائه محلول ماء وسكّرًا قبل الحقنة، ووضع اللهاية (البزازة) في فمه بعد غمسها في محلول الماء والسكّر أثناء تلقيه الحقنة.

ويمكن تقليل مرات التطعيم من خلال الجمع بين عدة لقاحات في المرة الواحدة، كالجمع بين لقاح التيتانوس والدفتيريا مع أمصال أخرى في الحقنة نفسها.

ووفق "الألمانية " تنصح التقارير الطبية الأمهات باحتضان الصغير جيداً أثناء تلقيه حقنة التطعيم، مع محاولة إلهائه بالدمية التي يحبها، ووضع كمادات ثلج على موضع الحقنة لتخفيف الوجع، كما تبين أن إرضاع الصغير من حليب الثدي بعد تلقيه لقاح التطعيم يساعد على تهدئته وتخفيف إحساسه بالألم، وأنه لا ضرورة لخلع ملابس الطفل، وإنما كشف جزء من الذراع أو الفخذ الذي سيتم وضع الحقنة فيه فقط، لأن سرعة ارتداء الصغير لملابسه بعد تناول الحقنة تعيد الهدوء إليه.

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للأمهات.. هذه طريقة فعالة لتخفيف ألم تطعيمات الأطفال
سبق

على الرغم من تخوف الكثير من الأمهات والأطفال كذلك من إبر التطعيمات، لكنها تظل أمرًا ضروريًا نظراً لأهمية هذه التحصينات في الوقاية من أمراض قاتلة لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا الصدد اقترحت مجموعة دراسات طرقًا لتقليل الأثر النفسي على الطفل من خلال عدة إجراءات، حيث وجدت دراسة نُشرت في "بريتيش ميديكال جروب جورنال"، طريقة فعّالة لتقليل إحساس الطفل الذي يقل عمره عن سنة بالألم أثناء التطعيم، وذلك بإعطائه محلول ماء وسكّرًا قبل الحقنة، ووضع اللهاية (البزازة) في فمه بعد غمسها في محلول الماء والسكّر أثناء تلقيه الحقنة.

ويمكن تقليل مرات التطعيم من خلال الجمع بين عدة لقاحات في المرة الواحدة، كالجمع بين لقاح التيتانوس والدفتيريا مع أمصال أخرى في الحقنة نفسها.

ووفق "الألمانية " تنصح التقارير الطبية الأمهات باحتضان الصغير جيداً أثناء تلقيه حقنة التطعيم، مع محاولة إلهائه بالدمية التي يحبها، ووضع كمادات ثلج على موضع الحقنة لتخفيف الوجع، كما تبين أن إرضاع الصغير من حليب الثدي بعد تلقيه لقاح التطعيم يساعد على تهدئته وتخفيف إحساسه بالألم، وأنه لا ضرورة لخلع ملابس الطفل، وإنما كشف جزء من الذراع أو الفخذ الذي سيتم وضع الحقنة فيه فقط، لأن سرعة ارتداء الصغير لملابسه بعد تناول الحقنة تعيد الهدوء إليه.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:09 PM

للأمهات.. هذه طريقة فعالة لتخفيف ألم تطعيمات الأطفال

إجراءات بسيطة اقترحتها دراسة علمية لإنهاء حالة الخوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من تخوف الكثير من الأمهات والأطفال كذلك من إبر التطعيمات، لكنها تظل أمرًا ضروريًا نظراً لأهمية هذه التحصينات في الوقاية من أمراض قاتلة لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا الصدد اقترحت مجموعة دراسات طرقًا لتقليل الأثر النفسي على الطفل من خلال عدة إجراءات، حيث وجدت دراسة نُشرت في "بريتيش ميديكال جروب جورنال"، طريقة فعّالة لتقليل إحساس الطفل الذي يقل عمره عن سنة بالألم أثناء التطعيم، وذلك بإعطائه محلول ماء وسكّرًا قبل الحقنة، ووضع اللهاية (البزازة) في فمه بعد غمسها في محلول الماء والسكّر أثناء تلقيه الحقنة.

ويمكن تقليل مرات التطعيم من خلال الجمع بين عدة لقاحات في المرة الواحدة، كالجمع بين لقاح التيتانوس والدفتيريا مع أمصال أخرى في الحقنة نفسها.

ووفق "الألمانية " تنصح التقارير الطبية الأمهات باحتضان الصغير جيداً أثناء تلقيه حقنة التطعيم، مع محاولة إلهائه بالدمية التي يحبها، ووضع كمادات ثلج على موضع الحقنة لتخفيف الوجع، كما تبين أن إرضاع الصغير من حليب الثدي بعد تلقيه لقاح التطعيم يساعد على تهدئته وتخفيف إحساسه بالألم، وأنه لا ضرورة لخلع ملابس الطفل، وإنما كشف جزء من الذراع أو الفخذ الذي سيتم وضع الحقنة فيه فقط، لأن سرعة ارتداء الصغير لملابسه بعد تناول الحقنة تعيد الهدوء إليه.

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