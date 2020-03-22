كورونا في إيران.. الوفيات إلى 1685 وعدد المصابين يرتفع لـ21638

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 129 حالة وفاة جديدة و1028 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم: إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.