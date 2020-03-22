كورونا في إيران.. الوفيات إلى 1685 وعدد المصابين يرتفع لـ21638

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا.
وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم: إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا.
وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم: إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا.
وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم: إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصًا.
وقال مسؤول في وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم: إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1028 إصابة جديدة.