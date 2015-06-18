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"لينوفو" تكشف عن حاسب محمول بمواصفات "أسطورية"

يأتي بأحدث معالجات من "إنتل" و"نفيديا".. الأقوى في تاريخ الشركة

كشفت شركة "لينوفو" النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون "أقوى لابتوب" في تاريخ الشركة الصينية.

وأوضح موقع "تيك ريبابلك" التقني المتخصص، أن حاسب "لينوفو ثنكباد بي 73" الجديد يأتي بأحدث معالجات من "إنتل" و"نفيديا".

لكن المفاجأة كانت هو أن حاسب لينوفو، سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 128 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

ومن المقرر أن يزن حاسب لينوفو بنحو 3.4 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 25 ميلليمتراً، وبشاشة ضخمة تصل إلى 17 بوصة.

وتم دعم تلك الشاشة أيضا بإمكانية دعم تقنية "4K" بسطوع عالي فائق الدقة.

كما زودت "لينوفو" حاسبها بمعالج من الجيل التاسع من نوع "إنتل كور آي 9" ومعالج ثانٍ ثماني النواة من نوع "إنتل زيون"، إضافة إلى معالج رسوميات متطورة من نوع "نيفديا جي فورس آر تي إكس 5000"، الذي يمكنه تحمل أيّ عبء من الألعاب المتقدمة.

ودعمت "لينوفو" الحاسب أيضاً بتقنيات متميزة، أبرزها تزويده بكاميرا أمامية يمكنها فتح اللابتوب عن طريق نظام التعرف على الوجه.

ومن المقرر أن تطرح "لينوفو" حاسبها المحمول بمقابل 1849 دولاراً أمريكياً، وهو ما وصفته بأنه اقتصادي جداً بالنسبة لفئته.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"لينوفو" تكشف عن حاسب محمول بمواصفات "أسطورية"
سبق

كشفت شركة "لينوفو" النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون "أقوى لابتوب" في تاريخ الشركة الصينية.

وأوضح موقع "تيك ريبابلك" التقني المتخصص، أن حاسب "لينوفو ثنكباد بي 73" الجديد يأتي بأحدث معالجات من "إنتل" و"نفيديا".

لكن المفاجأة كانت هو أن حاسب لينوفو، سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 128 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

ومن المقرر أن يزن حاسب لينوفو بنحو 3.4 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 25 ميلليمتراً، وبشاشة ضخمة تصل إلى 17 بوصة.

وتم دعم تلك الشاشة أيضا بإمكانية دعم تقنية "4K" بسطوع عالي فائق الدقة.

كما زودت "لينوفو" حاسبها بمعالج من الجيل التاسع من نوع "إنتل كور آي 9" ومعالج ثانٍ ثماني النواة من نوع "إنتل زيون"، إضافة إلى معالج رسوميات متطورة من نوع "نيفديا جي فورس آر تي إكس 5000"، الذي يمكنه تحمل أيّ عبء من الألعاب المتقدمة.

ودعمت "لينوفو" الحاسب أيضاً بتقنيات متميزة، أبرزها تزويده بكاميرا أمامية يمكنها فتح اللابتوب عن طريق نظام التعرف على الوجه.

ومن المقرر أن تطرح "لينوفو" حاسبها المحمول بمقابل 1849 دولاراً أمريكياً، وهو ما وصفته بأنه اقتصادي جداً بالنسبة لفئته.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:13 PM

"لينوفو" تكشف عن حاسب محمول بمواصفات "أسطورية"

يأتي بأحدث معالجات من "إنتل" و"نفيديا".. الأقوى في تاريخ الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "لينوفو" النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون "أقوى لابتوب" في تاريخ الشركة الصينية.

وأوضح موقع "تيك ريبابلك" التقني المتخصص، أن حاسب "لينوفو ثنكباد بي 73" الجديد يأتي بأحدث معالجات من "إنتل" و"نفيديا".

لكن المفاجأة كانت هو أن حاسب لينوفو، سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 128 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

ومن المقرر أن يزن حاسب لينوفو بنحو 3.4 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 25 ميلليمتراً، وبشاشة ضخمة تصل إلى 17 بوصة.

وتم دعم تلك الشاشة أيضا بإمكانية دعم تقنية "4K" بسطوع عالي فائق الدقة.

كما زودت "لينوفو" حاسبها بمعالج من الجيل التاسع من نوع "إنتل كور آي 9" ومعالج ثانٍ ثماني النواة من نوع "إنتل زيون"، إضافة إلى معالج رسوميات متطورة من نوع "نيفديا جي فورس آر تي إكس 5000"، الذي يمكنه تحمل أيّ عبء من الألعاب المتقدمة.

ودعمت "لينوفو" الحاسب أيضاً بتقنيات متميزة، أبرزها تزويده بكاميرا أمامية يمكنها فتح اللابتوب عن طريق نظام التعرف على الوجه.

ومن المقرر أن تطرح "لينوفو" حاسبها المحمول بمقابل 1849 دولاراً أمريكياً، وهو ما وصفته بأنه اقتصادي جداً بالنسبة لفئته.

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