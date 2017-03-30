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"سكني": اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" خلال ساعتَيْن من إطلاقه

أكد استمراره في طرح المزيد من المخططات لخدمة المواطنين

أعلن برنامج "سكني" اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" للأراضي السكنية الواقع جنوب غرب محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان من قِبل مستفيدي برنامج سكني، وذلك خلال ساعتين من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، مؤكدًا استمراره في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونيًّا ضمن إجراءات سهلة وميسرة على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map?title_field_value.

ويقع مخطط "الأوركيد" جنوب غرب محافظة صامطة، ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام الواقع على طريق الملك عبدالعزيز. وتصل مساحة المخطط إلى 1.6 مليون متر مربع، ويوفر 1752 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 510م2 للأرض.

ويعد المخطط نموذجًا متكاملاً، يضم مساحات مخصصة للحدائق، ومواقع للخدمات والمرافق العامة. وتمت إتاحة حجز قطع الأراضي إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق "سكني"، من خلال اختيار الأرض المناسبة، وتوقيع عقدها إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة فرع منطقة جازان، مع إمكانية الحصول على القرض المدعوم للبناء.

وأكد البرنامج استمراره في استحداث حلول إلكترونية، تسهل إجراءات المواطنين الراغبين في تملُّك الأراضي، والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية؛ وذلك لتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى إتاحة خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا عبر تطبيق "سكني" بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).

ويوفر تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية منصة إلكترونية، بها العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني، ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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"سكني": اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" خلال ساعتَيْن من إطلاقه
سبق

أعلن برنامج "سكني" اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" للأراضي السكنية الواقع جنوب غرب محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان من قِبل مستفيدي برنامج سكني، وذلك خلال ساعتين من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، مؤكدًا استمراره في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونيًّا ضمن إجراءات سهلة وميسرة على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map?title_field_value.

ويقع مخطط "الأوركيد" جنوب غرب محافظة صامطة، ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام الواقع على طريق الملك عبدالعزيز. وتصل مساحة المخطط إلى 1.6 مليون متر مربع، ويوفر 1752 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 510م2 للأرض.

ويعد المخطط نموذجًا متكاملاً، يضم مساحات مخصصة للحدائق، ومواقع للخدمات والمرافق العامة. وتمت إتاحة حجز قطع الأراضي إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق "سكني"، من خلال اختيار الأرض المناسبة، وتوقيع عقدها إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة فرع منطقة جازان، مع إمكانية الحصول على القرض المدعوم للبناء.

وأكد البرنامج استمراره في استحداث حلول إلكترونية، تسهل إجراءات المواطنين الراغبين في تملُّك الأراضي، والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية؛ وذلك لتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى إتاحة خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا عبر تطبيق "سكني" بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).

ويوفر تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية منصة إلكترونية، بها العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني، ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
09:26 PM
اخر تعديل
30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:15 AM

"سكني": اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" خلال ساعتَيْن من إطلاقه

أكد استمراره في طرح المزيد من المخططات لخدمة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" اكتمال حجز مخطط "الأوركيد" للأراضي السكنية الواقع جنوب غرب محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان من قِبل مستفيدي برنامج سكني، وذلك خلال ساعتين من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، مؤكدًا استمراره في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونيًّا ضمن إجراءات سهلة وميسرة على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map?title_field_value.

ويقع مخطط "الأوركيد" جنوب غرب محافظة صامطة، ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام الواقع على طريق الملك عبدالعزيز. وتصل مساحة المخطط إلى 1.6 مليون متر مربع، ويوفر 1752 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 510م2 للأرض.

ويعد المخطط نموذجًا متكاملاً، يضم مساحات مخصصة للحدائق، ومواقع للخدمات والمرافق العامة. وتمت إتاحة حجز قطع الأراضي إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق "سكني"، من خلال اختيار الأرض المناسبة، وتوقيع عقدها إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة فرع منطقة جازان، مع إمكانية الحصول على القرض المدعوم للبناء.

وأكد البرنامج استمراره في استحداث حلول إلكترونية، تسهل إجراءات المواطنين الراغبين في تملُّك الأراضي، والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية؛ وذلك لتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى إتاحة خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا عبر تطبيق "سكني" بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).

ويوفر تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية منصة إلكترونية، بها العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني، ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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