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"الزهراني": السعودية تقوم بدورها في مكافحة المخدرات والكشف عن شبكات التهريب

خلال ترؤسه وفد المملكة باجتماع الدورة الـ 63 للجنة المخدرات المنعقد بالنمسا

رأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أمس الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة الثالثة والستين للجنة المخدرات المنعقد بمقر الأمم المتحدة في النمسا.


وتفصيلاً، أشار "الزهراني" في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إلى اهتمام المملكة بمكافحة المخدرات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعن جهود المملكة في مكافحتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه في معالجة من وقع ضحية تعاطيها والرعاية اللاحقة، والجهود المبذولة للتوعية بمخاطر تعاطيها.

وأكد اللواء الزهراني على أهمية تعزيز تعاون أجهزة إنقاذ القانون من الدول كافة؛ لتبادل المعلومات عن خلايا وشبكات تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من تهريب المخدرات.

وافتتح " الزهراني" معرض المملكة لمكافحة المخدرات المصاحب للاجتماع الذي يعكس جهود المملكة في مكافحة المخدرات.

مدير عام مكافحة المخدرات أحمد الزهراني اجتماع الدورة الثالثة والستين للجنة المخدرات الأمم المتحدة النمسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": السعودية تقوم بدورها في مكافحة المخدرات والكشف عن شبكات التهريب
سبق

رأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أمس الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة الثالثة والستين للجنة المخدرات المنعقد بمقر الأمم المتحدة في النمسا.


وتفصيلاً، أشار "الزهراني" في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إلى اهتمام المملكة بمكافحة المخدرات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعن جهود المملكة في مكافحتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه في معالجة من وقع ضحية تعاطيها والرعاية اللاحقة، والجهود المبذولة للتوعية بمخاطر تعاطيها.

وأكد اللواء الزهراني على أهمية تعزيز تعاون أجهزة إنقاذ القانون من الدول كافة؛ لتبادل المعلومات عن خلايا وشبكات تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من تهريب المخدرات.

وافتتح " الزهراني" معرض المملكة لمكافحة المخدرات المصاحب للاجتماع الذي يعكس جهود المملكة في مكافحة المخدرات.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:33 AM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:40 AM

"الزهراني": السعودية تقوم بدورها في مكافحة المخدرات والكشف عن شبكات التهريب

خلال ترؤسه وفد المملكة باجتماع الدورة الـ 63 للجنة المخدرات المنعقد بالنمسا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - فيينا
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رأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أمس الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة الثالثة والستين للجنة المخدرات المنعقد بمقر الأمم المتحدة في النمسا.


وتفصيلاً، أشار "الزهراني" في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إلى اهتمام المملكة بمكافحة المخدرات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعن جهود المملكة في مكافحتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه في معالجة من وقع ضحية تعاطيها والرعاية اللاحقة، والجهود المبذولة للتوعية بمخاطر تعاطيها.

وأكد اللواء الزهراني على أهمية تعزيز تعاون أجهزة إنقاذ القانون من الدول كافة؛ لتبادل المعلومات عن خلايا وشبكات تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من تهريب المخدرات.

وافتتح " الزهراني" معرض المملكة لمكافحة المخدرات المصاحب للاجتماع الذي يعكس جهود المملكة في مكافحة المخدرات.

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