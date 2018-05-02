في أقل من شهرين .. "سابتكو" تنقل مليون راكب في "الرياض وجدة"

وفق خطة تشغيلية تتضمن تأمين حافلات حديثة مجهّزة بوسائل الراحة

تمكنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عبر تشغيل خدمة النقل العام داخل المدن والبديلة للحافلات الأهلية والمعروفة بـ "خط البلدة"، من نقل أكثر من مليون راكب في مدينتَي الرياض وجدة في فترة لا تتجاوز شهرين، بإشراف هيئة النقل العام بالتنسيق مع الجهات المختصّة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أحمد بن عايد الجهني: نقل أكثر من مليون راكب في أقل من شهرين من انطلاق الخدمة يؤكّد حرص "سابتكو" على تقديم خدماتها بشكل منتظم وتسخير القدرات التقنية لتلبية احتياجات قطاع النقل العام، ويؤكّد كذلك نجاح خطط الشركة التشغيلية لهذه الخدمة.

وأضاف: "سابتكو" تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة حيث تم تأمين حافلات حديثة ومجهّزة بوسائل الراحة والسلامة وتعمل على تقديم خدمات النقل العام في الرياض وجدة من خلال رحلات مجدولة وفِي مسارات محددة وبأوقات تقاطر منتظمة.

وأردف: بدأت "سابتكو" مع تشغيل خدمة النقل العام الجديدة بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الحافلات ومرونة الدفع باستخدام بطاقات ذكية يمكن شراؤها وإعادة شحنها عبر عدد من القنوات الإلكترونية والمتمثلة في أجهزة بيع ذاتية وتطبيق خاص للخدمة للأجهزة الذكية.

يُشار إلى أن تشغيل "سابتكو" لخدمة النقل العام يأتي في بعد قرار اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية "خط البلدة" وإيقافها عن ممارسة نشاط النقل العام واختيار مشغّل للخدمة البديلة المقدمة من قبل تلك الحافلات في مدينتَي الرياض وجدة.