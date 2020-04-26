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وقاية من "كورونا".. حقائب نظافة شخصية يهديها "سلمان للإغاثة" لنازحي الحديدة

بمخيمات الجشة وآل جابر واستفاد منها 800 أسرة بتعاون مؤسسة طيبة للتنمية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 800 أسرة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة حميد الخزان؛ بالدور الذي توليه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أبناء محافظة الحديدة النازحين في مخيمات الساحل الغربي، مضيفاً أن المركز ومن خلال الأنشطة والبرامج التي يقوم بها يسهم وبشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين، مشيراً إلى أن نشاط توزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة وتحديداً مخيمات النازحين.

ونوّه "الخزان"؛ إلى أن هذا النشاط يستهدف 800 أسرة نازحة في مخيمات الحديدة من خلال توزيع حقائب نظافة شخصية ومواد تعقيمية ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يموّله مشكوراً مركز الملك سلمان للإغاثة.

فيروس كورونا الجديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وقاية من "كورونا".. حقائب نظافة شخصية يهديها "سلمان للإغاثة" لنازحي الحديدة
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 800 أسرة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة حميد الخزان؛ بالدور الذي توليه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أبناء محافظة الحديدة النازحين في مخيمات الساحل الغربي، مضيفاً أن المركز ومن خلال الأنشطة والبرامج التي يقوم بها يسهم وبشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين، مشيراً إلى أن نشاط توزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة وتحديداً مخيمات النازحين.

ونوّه "الخزان"؛ إلى أن هذا النشاط يستهدف 800 أسرة نازحة في مخيمات الحديدة من خلال توزيع حقائب نظافة شخصية ومواد تعقيمية ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يموّله مشكوراً مركز الملك سلمان للإغاثة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:05 PM

وقاية من "كورونا".. حقائب نظافة شخصية يهديها "سلمان للإغاثة" لنازحي الحديدة

بمخيمات الجشة وآل جابر واستفاد منها 800 أسرة بتعاون مؤسسة طيبة للتنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 800 أسرة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة حميد الخزان؛ بالدور الذي توليه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أبناء محافظة الحديدة النازحين في مخيمات الساحل الغربي، مضيفاً أن المركز ومن خلال الأنشطة والبرامج التي يقوم بها يسهم وبشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين، مشيراً إلى أن نشاط توزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة وتحديداً مخيمات النازحين.

ونوّه "الخزان"؛ إلى أن هذا النشاط يستهدف 800 أسرة نازحة في مخيمات الحديدة من خلال توزيع حقائب نظافة شخصية ومواد تعقيمية ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يموّله مشكوراً مركز الملك سلمان للإغاثة.

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