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"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 32

عبر البوابة الإلكترونية.. بلغ إجمالي دفعة يوليو 1.7 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان قد بلغ إجمالي الدفعة 1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 32
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان قد بلغ إجمالي الدفعة 1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:55 AM

"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 32

عبر البوابة الإلكترونية.. بلغ إجمالي دفعة يوليو 1.7 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان قد بلغ إجمالي الدفعة 1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
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