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الأهلي يواصل التحضير.. و"الثلاثي" مستمر في التأهيل

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

واستهل لاعبو الفريق الحصة التدريبية بتمارين تقوية العضلات، ورفع المعدل اللياقي. بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات اللياقية.

من جهة ثانية، واصل الثلاثي (مهند عسيري، حسين المقهوي ونوح الموسى) البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد لهم بإشراف الجهاز الطبي بالنادي.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواصل التحضير.. و"الثلاثي" مستمر في التأهيل
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

واستهل لاعبو الفريق الحصة التدريبية بتمارين تقوية العضلات، ورفع المعدل اللياقي. بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات اللياقية.

من جهة ثانية، واصل الثلاثي (مهند عسيري، حسين المقهوي ونوح الموسى) البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد لهم بإشراف الجهاز الطبي بالنادي.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
11:31 PM

الأهلي يواصل التحضير.. و"الثلاثي" مستمر في التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

واستهل لاعبو الفريق الحصة التدريبية بتمارين تقوية العضلات، ورفع المعدل اللياقي. بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات اللياقية.

من جهة ثانية، واصل الثلاثي (مهند عسيري، حسين المقهوي ونوح الموسى) البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد لهم بإشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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