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كراني: الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة

قال: تستمر حتى منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. إلى مشارف الـ50 في الظل

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن موجة حارة تشهدها مناطق المملكة والخليج خلال الأيام القادمة؛ حيث تتخطى فيها درجات الحرارة الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس الأيام القادمة حتى منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وأضاف: أما في الظل فتكون ما بين 45 درجة إلى مشارف الـ50 مئوية.

وحول أسباب ارتفاع الحرارة، قال كراني: هناك عدة نظريات تشير إلى ذلك؛ من أبرزها الغازات الدفيئة: 1- بخار الماء. 2- ثاني أكسيد الكربون. 3- الميثان. 4- الأوزون.. تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ في حين تبقى السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني: الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن موجة حارة تشهدها مناطق المملكة والخليج خلال الأيام القادمة؛ حيث تتخطى فيها درجات الحرارة الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس الأيام القادمة حتى منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وأضاف: أما في الظل فتكون ما بين 45 درجة إلى مشارف الـ50 مئوية.

وحول أسباب ارتفاع الحرارة، قال كراني: هناك عدة نظريات تشير إلى ذلك؛ من أبرزها الغازات الدفيئة: 1- بخار الماء. 2- ثاني أكسيد الكربون. 3- الميثان. 4- الأوزون.. تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ في حين تبقى السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:17 AM

كراني: الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة

قال: تستمر حتى منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. إلى مشارف الـ50 في الظل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن موجة حارة تشهدها مناطق المملكة والخليج خلال الأيام القادمة؛ حيث تتخطى فيها درجات الحرارة الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس الأيام القادمة حتى منتصف ونهاية الأسبوع القادم.. يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتخطى الـ55 مئوية تحت أشعة الشمس الأيام القادمة.

وأضاف: أما في الظل فتكون ما بين 45 درجة إلى مشارف الـ50 مئوية.

وحول أسباب ارتفاع الحرارة، قال كراني: هناك عدة نظريات تشير إلى ذلك؛ من أبرزها الغازات الدفيئة: 1- بخار الماء. 2- ثاني أكسيد الكربون. 3- الميثان. 4- الأوزون.. تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ في حين تبقى السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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