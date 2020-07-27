حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف

تسجيل 1.525 حالة جديدة

كشفت بيانات على موقع وزارة الصحة الإندونيسية الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز مئة ألف، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت البلاد 1.525 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 100.303 حالات.

أوضحت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس زاد 57 حالة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4.838 حالة وفقاً لـ"رويترز".