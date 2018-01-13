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وزنها 150 كيلو جرامًا .. العثور على أكبر سمكة سنافي العالم

في أحد السواحل جنوب غربي فلوريدا..عمرها 50 عامًا

عثر باحثون أميركيون على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150كيلوجرامًا، قبالة ساحل فلوريدا، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".
وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا،عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في أحد السواحل جنوب غربي الولاية الأميركية.
ويعتقد الباحثون، أن سمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عامًا، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
وجرى نشر صورة السمكة "العملاقة" على حساب المعهد في "إنستجرام"، مرفقة بتعليق "سمكة عجوزة وضخمة".
وأضاف المعهد: "العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرًا مهمًا وقيمًا للغاية، لأن ذلك يحدث نادرًا".

سمكة هامور ضخمة أكبر سمكة سنافي العالم ساحل فلوريدا

الرئيسية/ محطات

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وزنها 150 كيلو جرامًا .. العثور على أكبر سمكة سنافي العالم
سبق

عثر باحثون أميركيون على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150كيلوجرامًا، قبالة ساحل فلوريدا، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".
وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا،عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في أحد السواحل جنوب غربي الولاية الأميركية.
ويعتقد الباحثون، أن سمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عامًا، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
وجرى نشر صورة السمكة "العملاقة" على حساب المعهد في "إنستجرام"، مرفقة بتعليق "سمكة عجوزة وضخمة".
وأضاف المعهد: "العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرًا مهمًا وقيمًا للغاية، لأن ذلك يحدث نادرًا".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
02:37 PM

وزنها 150 كيلو جرامًا .. العثور على أكبر سمكة سنافي العالم

في أحد السواحل جنوب غربي فلوريدا..عمرها 50 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثر باحثون أميركيون على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150كيلوجرامًا، قبالة ساحل فلوريدا، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".
وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا،عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في أحد السواحل جنوب غربي الولاية الأميركية.
ويعتقد الباحثون، أن سمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عامًا، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
وجرى نشر صورة السمكة "العملاقة" على حساب المعهد في "إنستجرام"، مرفقة بتعليق "سمكة عجوزة وضخمة".
وأضاف المعهد: "العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرًا مهمًا وقيمًا للغاية، لأن ذلك يحدث نادرًا".

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