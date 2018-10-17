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نزوح 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي

"المرصد": تحولت أربعون مدرسة في الحسكة إلى مراكز إيواء للنازحين

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة القوات السورية الديمقراطية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "إن غالبية النازحين فرّوا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد".

وتحولت أربعون مدرسة في محافظة الحسكة، وفق المرصد، إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع الهجوم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

سوريا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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نزوح 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي
سبق

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة القوات السورية الديمقراطية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "إن غالبية النازحين فرّوا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد".

وتحولت أربعون مدرسة في محافظة الحسكة، وفق المرصد، إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع الهجوم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:44 AM

نزوح 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي

"المرصد": تحولت أربعون مدرسة في الحسكة إلى مراكز إيواء للنازحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيروت
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نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة القوات السورية الديمقراطية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "إن غالبية النازحين فرّوا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد".

وتحولت أربعون مدرسة في محافظة الحسكة، وفق المرصد، إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع الهجوم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

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