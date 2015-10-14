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اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تكثف البحث

كانت تتسوق بصحبة شقيقها بإحدى المكتبات واختفت عن الأنظار

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة بحثها عن فتاة، اختفت في ظروف غامضة مساء أمس الأحد من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، ولا تزال تحقق في الحادثة للوصول إلى الفتاة التي لا تزال في قائمة المفقودين.

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اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تكثف البحث
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة بحثها عن فتاة، اختفت في ظروف غامضة مساء أمس الأحد من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، ولا تزال تحقق في الحادثة للوصول إلى الفتاة التي لا تزال في قائمة المفقودين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:27 AM

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تكثف البحث

كانت تتسوق بصحبة شقيقها بإحدى المكتبات واختفت عن الأنظار

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
17
8,428

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة بحثها عن فتاة، اختفت في ظروف غامضة مساء أمس الأحد من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، ولا تزال تحقق في الحادثة للوصول إلى الفتاة التي لا تزال في قائمة المفقودين.

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