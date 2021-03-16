النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

"خيرات" تختتم مبادرة توزيع 1000 وجبة لدعم المتضررين من "كورونا"

استمرت لمدة شهر ضمن خططها لصناعة أثر مجتمعي في ظل الجائحة

اختتمت جمعية خيرات مبادرة "خيرات الرياض" التي أطلقت بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسط دعم ومساهمة عريضة من الشركات الغذائية والمياه، ومشاركة عدد من المشاهير والإعلاميين في برامج التواصل الاجتماعي.

وهدفت "خيرات الرياض" إلى توزيع 1000 وجبة طعام لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تُصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

استمرت المبادرة لمدة شهر، وشارك في تنفيذها أكثر من (٢٧) عاملًا، كما بلغ عدد مركبات نقل الأطعمة (١٢) مركبة، وعدد الوجبات التي تم توزيعها 48.130 ألف وجبة استفاد منها 8.022 ألف أسرة مفرقة على 34 حيًّا من أحياء منطقة الرياض.

من جهتها، ثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات "نورة العجمي" -نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها- بالشكر والتقدير، جهود شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيرات" تختتم مبادرة توزيع 1000 وجبة لدعم المتضررين من "كورونا"
سبق

اختتمت جمعية خيرات مبادرة "خيرات الرياض" التي أطلقت بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسط دعم ومساهمة عريضة من الشركات الغذائية والمياه، ومشاركة عدد من المشاهير والإعلاميين في برامج التواصل الاجتماعي.

وهدفت "خيرات الرياض" إلى توزيع 1000 وجبة طعام لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تُصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

استمرت المبادرة لمدة شهر، وشارك في تنفيذها أكثر من (٢٧) عاملًا، كما بلغ عدد مركبات نقل الأطعمة (١٢) مركبة، وعدد الوجبات التي تم توزيعها 48.130 ألف وجبة استفاد منها 8.022 ألف أسرة مفرقة على 34 حيًّا من أحياء منطقة الرياض.

من جهتها، ثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات "نورة العجمي" -نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها- بالشكر والتقدير، جهود شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
12:57 PM

"خيرات" تختتم مبادرة توزيع 1000 وجبة لدعم المتضررين من "كورونا"

استمرت لمدة شهر ضمن خططها لصناعة أثر مجتمعي في ظل الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
869

اختتمت جمعية خيرات مبادرة "خيرات الرياض" التي أطلقت بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسط دعم ومساهمة عريضة من الشركات الغذائية والمياه، ومشاركة عدد من المشاهير والإعلاميين في برامج التواصل الاجتماعي.

وهدفت "خيرات الرياض" إلى توزيع 1000 وجبة طعام لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تُصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

استمرت المبادرة لمدة شهر، وشارك في تنفيذها أكثر من (٢٧) عاملًا، كما بلغ عدد مركبات نقل الأطعمة (١٢) مركبة، وعدد الوجبات التي تم توزيعها 48.130 ألف وجبة استفاد منها 8.022 ألف أسرة مفرقة على 34 حيًّا من أحياء منطقة الرياض.

من جهتها، ثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات "نورة العجمي" -نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها- بالشكر والتقدير، جهود شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,457

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة