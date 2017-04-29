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منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

بحثا سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

استقبل منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل
سبق

استقبل منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:20 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
09:49 PM

منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

بحثا سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.

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