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بعد توقفها للإجراءات الاحترازية.. "الشراري" تستقبل عملاء مياه الشرقية

الثلاثاء من الساعة 1 ظهراً حتى الثالثة عصراً بمقر القطاع بمدينة الدمام

عاود رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، استقبال عملاء المياه الثلاثاء من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر القطاع الشرقي بمدينة الدمام بحي الناصرية، للاستماع لملاحظات العملاء ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس الشراري أن الإصغاء للعملاء ومقترحاتهم ومتطلبات يعد جزءًا أساسيًّا من عمل وأوليات الشركة، ومساعدتهم في تخطي أي عقبات يمكن أن تواجههم (قبل، وأثناء، وبعد) الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مبيناً أهمية وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة (COVID-19 ) وسلالته المتحورة.

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بعد توقفها للإجراءات الاحترازية.. "الشراري" تستقبل عملاء مياه الشرقية
سبق

عاود رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، استقبال عملاء المياه الثلاثاء من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر القطاع الشرقي بمدينة الدمام بحي الناصرية، للاستماع لملاحظات العملاء ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس الشراري أن الإصغاء للعملاء ومقترحاتهم ومتطلبات يعد جزءًا أساسيًّا من عمل وأوليات الشركة، ومساعدتهم في تخطي أي عقبات يمكن أن تواجههم (قبل، وأثناء، وبعد) الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مبيناً أهمية وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة (COVID-19 ) وسلالته المتحورة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:35 PM

بعد توقفها للإجراءات الاحترازية.. "الشراري" تستقبل عملاء مياه الشرقية

الثلاثاء من الساعة 1 ظهراً حتى الثالثة عصراً بمقر القطاع بمدينة الدمام

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عبدالله السالم - الدمام
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عاود رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، استقبال عملاء المياه الثلاثاء من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر القطاع الشرقي بمدينة الدمام بحي الناصرية، للاستماع لملاحظات العملاء ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس الشراري أن الإصغاء للعملاء ومقترحاتهم ومتطلبات يعد جزءًا أساسيًّا من عمل وأوليات الشركة، ومساعدتهم في تخطي أي عقبات يمكن أن تواجههم (قبل، وأثناء، وبعد) الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مبيناً أهمية وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة (COVID-19 ) وسلالته المتحورة.

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