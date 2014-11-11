النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطور لافت.. ألمانيا تطالب "الأوروبي" بدراسة تجديد العقوبات على إيران

"ماس" شدد على عودة طهران إلى الوفاء بالتزاماتها

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الاثنين)، الاتحاد الأوروبي بدراسة تجديد العقوبات على إيران بسبب إخلالها بالاتفاق النووي، فيما يعد تطوراً لافتاً في موقف ألمانيا، التي طالما دعت إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال "ماس": "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران، وإن كانت أوروبا لا تزال ترغب في إنقاذ الاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير الخارجية الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات التالية.

وشدد "ماس" على أنه "يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

وأعرب عن قلق متزايد لاستمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، مشيرة إلى أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تطور لافت.. ألمانيا تطالب "الأوروبي" بدراسة تجديد العقوبات على إيران
سبق

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الاثنين)، الاتحاد الأوروبي بدراسة تجديد العقوبات على إيران بسبب إخلالها بالاتفاق النووي، فيما يعد تطوراً لافتاً في موقف ألمانيا، التي طالما دعت إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال "ماس": "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران، وإن كانت أوروبا لا تزال ترغب في إنقاذ الاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير الخارجية الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات التالية.

وشدد "ماس" على أنه "يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

وأعرب عن قلق متزايد لاستمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، مشيرة إلى أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:06 PM

تطور لافت.. ألمانيا تطالب "الأوروبي" بدراسة تجديد العقوبات على إيران

"ماس" شدد على عودة طهران إلى الوفاء بالتزاماتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,026

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الاثنين)، الاتحاد الأوروبي بدراسة تجديد العقوبات على إيران بسبب إخلالها بالاتفاق النووي، فيما يعد تطوراً لافتاً في موقف ألمانيا، التي طالما دعت إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال "ماس": "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران، وإن كانت أوروبا لا تزال ترغب في إنقاذ الاتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير الخارجية الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات التالية.

وشدد "ماس" على أنه "يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

وأعرب عن قلق متزايد لاستمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، مشيرة إلى أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,167
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,180
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,554
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,845

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة