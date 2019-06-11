النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:30 PM

سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
276

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة