النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب

دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة

استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.
وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب
سبق

استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.
وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:41 PM

"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب

دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,995

استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.
وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة