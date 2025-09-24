استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017. وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة. ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24 استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:41 PM

"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة





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استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.