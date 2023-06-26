محمد_بن_سلمان_في_كوريا.. احتفاء كبير بزيارة ولي العهد على ترند "تويتر"

أشادوا بجهوده الحثيثة التي تقود المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة

احتفى السعوديون وشاركهم الكثير من رواد منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية هذا اليوم، ومتباهين بالدور الذي يقوم به سموه في توطيد علاقات المملكة بالدول الأخرى، وكذلك جهوده الحثيثة التي تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وفيما نشر آلاف المغردون تغريداتهم في وسم تحت اسم #محمد_بن_سلمان_في_كوريا، شهدت الوسم الذي دشن على منصة التواصل الاجتماعية "تويتر" احتفاءً كبيراً، حيث قال مقدم البرامج عبدالله البندر: استقبال ضخم وخاص وبحضور الزي السعودي الرسمي في مراسم الاستقبال عند وصول ولي العهد إلى "البيت الأزرق" وعلى مقدمة مستقبلية "رئيس كوريا الجنوبية"، هيبة الاستقبال، من هيبة الضيف.

وعبر الهاشتاق قال الأمير سطام بن ناصر آل سعود: زيارة تاريخية واستقبال كبير في كوريا تعكس مكانة المملكة وولي عهدها الطموح في العالم أسأل الله أن يسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد.

وقال الأكاديمي طارق الأحمري عبر الوسم أيضاً: ‏رأيت قبل قليل صورة الأمير محمد مع رئيس وزراء كوريا وهي صورة فيها رسائل اتصالية غير لفظية عميقة في طريقة المصافحة حيث عكست الطريقة القوة والعلو والأفضلية، الأمير محمد فعلياً صنع ظهور اتصالي مميز في تمثيل السعودية الخارجي، قوة الهيبة السعودية.

وكان قد استقبل الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.