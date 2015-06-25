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جامعة المؤسس تعلن عن الفائزين في مساري مبادرة "فرسان الوطن"

37 فريقًا يضم قرابة الـ400 متطوع شاركوا فيها بالتعاون مع جمعية الدعوة بجدة

أعلنت لجنة التحكيم لمبادرة "فرسان الوطن" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، عن الفرق والمبادرات التطوعية الحاصلة على المراكز الأولى كأفضل مبادرة تطوعية وتقنية.

وشارك في "فرسان الوطن" 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع، وقدموا مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع؛ حيث تم اجتياز 25 مبادرة تطوعية المعايير التحكيمية، وتم تحديد مسارين للمبادرة؛ الأول مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية، والثاني المسار التقني لنشر قيم التطوع.

وجاءت المراكز الأولى في مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية على النحو التالي: المركز الأول فريق قدوة بمبادرة "معسكر القيم التطوعية"، والمركز الثاني فريق رفقاء الحسنى بمبادرة "تبيان لخدمة ضيوف الرحمن"، والمركز الثالث فريق لمسة وفاء بمبادرة "مكنهم".

وفي المسار التقني لنشر قيم التطوع جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالبة لجين الحسني عن تصميمها "موشن جرافيك"، المركز الثاني الطالبة زلفى جلال وقدمت مقطع مرئي، والمركز الثالث الطالب عبد الله الكثيري مصمم موشن جرافيك، وجميع المشاركات التقنية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي.

وأثنى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني على المشاركات التطوعية في مبادرة "فرسان الوطن" من خلال تشكيل فرق تطوعية وتقديم مبادرات وأعمال ومنتجات تقنية تخدم المتطوعين وتحفز المجتمع من الشباب والشابات على الانخراط في المجالات التطوعية المتنوعة بهدف المساهمة في غرس القيم وتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠.

وقدم الدكتور القحطاني شكره للجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المبادرة التطوعية "فرسان الوطن" التي استفاد منها أكثر من 57000 مستفيد ومستفيدة بمشاركة 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع.

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة المؤسس تعلن عن الفائزين في مساري مبادرة "فرسان الوطن"
سبق

أعلنت لجنة التحكيم لمبادرة "فرسان الوطن" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، عن الفرق والمبادرات التطوعية الحاصلة على المراكز الأولى كأفضل مبادرة تطوعية وتقنية.

وشارك في "فرسان الوطن" 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع، وقدموا مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع؛ حيث تم اجتياز 25 مبادرة تطوعية المعايير التحكيمية، وتم تحديد مسارين للمبادرة؛ الأول مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية، والثاني المسار التقني لنشر قيم التطوع.

وجاءت المراكز الأولى في مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية على النحو التالي: المركز الأول فريق قدوة بمبادرة "معسكر القيم التطوعية"، والمركز الثاني فريق رفقاء الحسنى بمبادرة "تبيان لخدمة ضيوف الرحمن"، والمركز الثالث فريق لمسة وفاء بمبادرة "مكنهم".

وفي المسار التقني لنشر قيم التطوع جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالبة لجين الحسني عن تصميمها "موشن جرافيك"، المركز الثاني الطالبة زلفى جلال وقدمت مقطع مرئي، والمركز الثالث الطالب عبد الله الكثيري مصمم موشن جرافيك، وجميع المشاركات التقنية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي.

وأثنى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني على المشاركات التطوعية في مبادرة "فرسان الوطن" من خلال تشكيل فرق تطوعية وتقديم مبادرات وأعمال ومنتجات تقنية تخدم المتطوعين وتحفز المجتمع من الشباب والشابات على الانخراط في المجالات التطوعية المتنوعة بهدف المساهمة في غرس القيم وتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠.

وقدم الدكتور القحطاني شكره للجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المبادرة التطوعية "فرسان الوطن" التي استفاد منها أكثر من 57000 مستفيد ومستفيدة بمشاركة 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:55 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
09:43 AM

جامعة المؤسس تعلن عن الفائزين في مساري مبادرة "فرسان الوطن"

37 فريقًا يضم قرابة الـ400 متطوع شاركوا فيها بالتعاون مع جمعية الدعوة بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت لجنة التحكيم لمبادرة "فرسان الوطن" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، عن الفرق والمبادرات التطوعية الحاصلة على المراكز الأولى كأفضل مبادرة تطوعية وتقنية.

وشارك في "فرسان الوطن" 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع، وقدموا مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع؛ حيث تم اجتياز 25 مبادرة تطوعية المعايير التحكيمية، وتم تحديد مسارين للمبادرة؛ الأول مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية، والثاني المسار التقني لنشر قيم التطوع.

وجاءت المراكز الأولى في مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية على النحو التالي: المركز الأول فريق قدوة بمبادرة "معسكر القيم التطوعية"، والمركز الثاني فريق رفقاء الحسنى بمبادرة "تبيان لخدمة ضيوف الرحمن"، والمركز الثالث فريق لمسة وفاء بمبادرة "مكنهم".

وفي المسار التقني لنشر قيم التطوع جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالبة لجين الحسني عن تصميمها "موشن جرافيك"، المركز الثاني الطالبة زلفى جلال وقدمت مقطع مرئي، والمركز الثالث الطالب عبد الله الكثيري مصمم موشن جرافيك، وجميع المشاركات التقنية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي.

وأثنى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني على المشاركات التطوعية في مبادرة "فرسان الوطن" من خلال تشكيل فرق تطوعية وتقديم مبادرات وأعمال ومنتجات تقنية تخدم المتطوعين وتحفز المجتمع من الشباب والشابات على الانخراط في المجالات التطوعية المتنوعة بهدف المساهمة في غرس القيم وتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠.

وقدم الدكتور القحطاني شكره للجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المبادرة التطوعية "فرسان الوطن" التي استفاد منها أكثر من 57000 مستفيد ومستفيدة بمشاركة 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع.

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