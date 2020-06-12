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ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 373 إصابة توفي منهم 7 وشفي 59

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.

وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.

وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:13 PM

ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 373 إصابة توفي منهم 7 وشفي 59

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.

وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.

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