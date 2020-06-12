ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات 373 إصابة توفي منهم 7 وشفي 59
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.
وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.
ليبيا
فيروس كورونا الجديد
ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-12
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.
وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:13 PM
ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات 373 إصابة توفي منهم 7 وشفي 59
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.
وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.