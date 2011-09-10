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خالفت نظامَي "غسل الأموال والإرهاب" .. إلغاء نشاط تحويل الأموال لـ "العمودي"

قرار مؤسسة النقد تضمن تعديل تصنيفها إلى فئة "ب" مع استمرار النشاطات الأخرى

ألغت مؤسسة النقد، اليوم، نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه؛ بناءً على مخالفات الشركة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

تفصيلاً، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي صدورَ قرارها بتاريخ 11 / 1 0/ 1441هـ، الموافق 10 / 9 0 / 2019م، المتضمن إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيس والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب)، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممّن لهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

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خالفت نظامَي "غسل الأموال والإرهاب" .. إلغاء نشاط تحويل الأموال لـ "العمودي"
سبق

ألغت مؤسسة النقد، اليوم، نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه؛ بناءً على مخالفات الشركة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

تفصيلاً، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي صدورَ قرارها بتاريخ 11 / 1 0/ 1441هـ، الموافق 10 / 9 0 / 2019م، المتضمن إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيس والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب)، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممّن لهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:38 AM

خالفت نظامَي "غسل الأموال والإرهاب" .. إلغاء نشاط تحويل الأموال لـ "العمودي"

قرار مؤسسة النقد تضمن تعديل تصنيفها إلى فئة "ب" مع استمرار النشاطات الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغت مؤسسة النقد، اليوم، نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه؛ بناءً على مخالفات الشركة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

تفصيلاً، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي صدورَ قرارها بتاريخ 11 / 1 0/ 1441هـ، الموافق 10 / 9 0 / 2019م، المتضمن إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيس والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب)، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممّن لهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

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