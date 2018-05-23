تحديات وأرقام.. "الحازمي" في "سحور الإعلاميين": "سبق" الأولى سعوديًّا وخليجيًّا

"السويلم" تحدّث عن الملكية الفكرية و"الفرحان" عن"ما لم تر".. و"المقبل": هذا ما أفتخر به

كشف رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، خلال سحور الإعلاميين في نسخته السادسة بالرياض، أمس، المراحل التطويرية التي مرت بها الصحيفة منذ تأسيسها؛ مشيرًا إلى أن "سبق" تُعَد الموقع الأول سعوديًّا والإخباري الأول خليجيًّا.

كان سحور الإعلاميين قد شهد في نسخته السادسة بالرياض، أمس، حضورًا واسعًا ما بين إعلاميين وأكاديمين ومهتمين، كان في مقدمتهم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالسعودية دينيس زهانغ، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والأمير الدكتور سعد آل سعود عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية محمد التونسي، ومجموعة من الفنانين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تحدّث ضيوف اللقاء عن تجاربهم وخبراتهم ومبادراتهم الإعلامية؛ حيث تحدث بداية الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول الخدمات التي تقدّمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تطور كوب القهوة واكَبَ سلسلة من أنماط حقوق الملكية الفكرية ابتداء من أساليب الزراعة، والأصناف وربطها ببلد المنشأ الجغرافي، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراعات.. ونوه في هذا السياق بأن الهيئة تعمل على تأصيل مفهوم الملكية الفكرية، ودعم براءات الاختراعات، وتوليد الملكيات الفكرية عبر إيصال المبدعين، وإنفاذ حقيقي للملكية الفكرية.

وعن التجربة الإعلامية الإلكترونية الرائدة لصحيفة "سبق"، استعرض رئيس التحرير علي الحازمي المراحل التطويرية التي مرّت بها منذ تأسيسها وانطلاقتها قبل 12 عامًا في عام 2007؛ مشيرًا إلى أن "سبق" تُعد الموقع الأول سعوديًّا والإخباري الأول خليجيًّا؛ لافتًا إلى أن "371 حسابًا في تويتر، و64 موقعًا إلكترونيًّا، و82 تطبيقًا تنتحل اسم سبق"، كما تحدّث عن أبرز المحطات والمنعطفات التي أثرت مسيرة الصحيفة، كما كشف التطوير والتحديث الذي سوف تشهده الصحيفة؛ مختتمًا العرض بمقطع فيديو بعنوان: "سبق في أرقام".

وحول بناء الثقة مع الجمهور، وصف الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله السبيعي، الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم كاللاعبين، وبأن مستوياتهم تتعرض للهبوط والارتفاع تَبَعًا للمحتوى الذي يقدمونه؛ مضيفًا أن "الثقة مبنية على مواقف على فترات طويلة، والوصول لقناعة الجمهور يحتاج لغة بسيطة ومصداقية".

وحول مبادرة إلى العالم مبادرة # ToTheWorld، اعتبر مدير المبادرة خالد خلف المطيري، أن "المحتوى الخاص بالمملكة في الإنترنت غالبًا محتوى سلبي، وأضاف: "نحاول مخاطبة العالم بلغاتهم للتعريف بثقافتنا ونقل الصورة الحقيقة عنا".

من جهتها، رأت الكاتبة الصحفية في صحيفة الرياض "تواصيف المقبل" في حديثها حول "الكتابة الصحفية في التاريخ السياسي"، أن "معايير الالتحاق بالدورات واختيار المرشحين في الغرب أكثر شفافية ودقة مما هو متبع في عالمنا العربي"، وأوضحت: "افتخر بالْتحاقي بالدورة الأمريكية المخصصة لرؤساء الدول والقيادات المؤثرة".

إلى ذلك، أشار إبراهيم الفرحان مقدم برنامج "ما لم تر" على شاشة mbc، في حديثه عن "الصحافة التلفزيونية الاستقصائية"، إلى أن الدراما مفيدة للجوانب التأثيرية؛ ولكننا نحاول ألا تطغى على العمل الاستقصائي ولا نلجأ إليها إلا عند الضرورة، وأضاف: رغم دراستي وحملي لدرجة الماجستير من أمريكا وعملي كمراسل لقناة mbc لمدة 9 سنوات في نيويورك؛ إلا أنني لم أكتشف وجهتي وتخصصي إلا بعد عودتي للمملكة؛ مشيرًا إلى أن "برنامج 60 دقيقة" الأمريكي هو ما قادني إلى التخصص في البرامج التلفزيونية الاستقصائية".

من جهته، لفت الكاتب الصحفي أحمد الفهيد في حديثه عن المهنية الإعلامية إلى أنه "يوجد الكثير من الإعلاميين المهنيين ممن لا يلتفت للأرقام ويسعى إلى الجودة والتميز بغض النظر عن رغبات الجمهور"، وأكد أن "واجب الإعلامي والصحفي الالتزام بالمهنية أينما كان موقعه سواء صحيفته أو صفحته على منصات التواصل الاجتماعي"؛ مشيرًا إلى أن "المهنية تعرضت اليوم للاختراق والأكاديميين والخبراء الإعلاميون هم الأكثر قدرة على اكتشاف ذلك والحديث عنه"؛ معتبرا أن "المهنية تتشكل من جديد بعيدًا عن ما تعلمناه في الأقسام والكليات الإعلامية".

من جانبه، أكد الإعلامي جابر القرني المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، أن مهرجان الجنادرية الذي انطلق قبل 34 عامًا نجح في أن يكون نافذة إعلامية للعالم على تراث وثقافة المملكة، كما أسهم في تعزيز وحدة الوطن وتجلى تأثيره في كل مدن ومحافظات المملكة.

وحول "قصة نجاح شركة علم"، أوضح ماجد العريفي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "علم" لقطاع التسويق، أنه في العصر الرقمي يبرز دور الإعلام بشكل واضح في جذب قراء ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي، وأضاف: "نعتز بدورنا في بناء وتطوير تطبيق "أبشر" الذي يحظى بـ11 مليون مستخدم فعليّ، وساهم التطبيق في رقمنة وأتمتة 80% من العمليات والإجراءات؛ معتبرًا أن "شركة "علم" أكبر شاهد على التحول الرقمي في المملكة ابتداءً من تعاونها الفعال مع مركز المعلومات الوطني".

وفي ختام #سحور_الإعلاميين، كرّم الإعلامي فهد بن نومة مؤسس لقاء الإعلاميين، الضيوف والرعاة والمشاركين بدروع تذكارية، وتم التقاط الصور الجماعية وتناول وجبة السحور.

يُذكر أن #سحور_الإعلاميين منصة غير ربحية تُعنى بالتواصل البناء وتنمية وتطوير العمل الإعلامي في المملكة، ويأتي بتنظيم من لقاء الإعلاميين الذي يضم مجموعةً من العاملين في العديد من الوسائل الإعلامية المقروءة منها والمسموعة والمرئية؛ إضافة إلى ناشطين وعاملين في مجال الإعلام التفاعلي من الشباب.