"الزعاق": الليل والنهار يتساويان تمامًا غدًا الاثنين

في ظاهرة تتكرّر مرتين كل عام

كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين، يتساوى فيه طول الليل مع النهار على جميع أنحاء العالم، فتشرق وتغرب الشمس بنفس موعدها، مشيرًا إلى أن الشمس عندنا ستشرق الساعة 6، وتغرب الساعة 6 م.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: "حصة كل من الليل والنهار "12" ساعة، وهذا الأسبوع يسمى بأسبوع التساوي، والأسبوع القادم يبدأ الليل يقضم من النهار لمدة ثلاثة شهور".

وتابع: "أما في القطب الشمالي فتغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 6 شهور، وعلى القطب الجنوبي فستشرق الشمس ولن تشرق إلا بعد 6 شهور، فالليل ستة شهور، والنهار ستة شهور، أما المناطق الواقعة على خط الاستواء فيتساوى فيها الليل مع طول النهار طوال أيام السنة".

وأوضح "الزعاق" أن التساوي يحصل مرتين في السنة؛ ففي فصل الربيع 16 مارس، وفي فصل الخريف 27 سبتمبر.