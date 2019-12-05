قاعدة بيرل هاربر تكشف هوية منفّذ "الجريمة".. فعَلها بحّار أمريكي وقتل نفسه

فتَح النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع فقتل اثنين وأصاب الثالث

أعلنت قاعدة بيرل هاربور- هيكام المشتركة (JBPHH)، في حسابها على "تويتر"، مقتل منفّذ إطلاق النار الذي وقع في القاعدة مساء الأربعاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وقالت القاعدة في بيان: إن مُطلِق النار هو بحّار أمريكي، دون أن تحدد هويته أو دوافعه.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة"؛ أطلق البحّار النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع؛ مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.

وأعيد فتح القاعدة بعد إغلاقها لفترة من الوقت نتيجة إطلاق النار، بعد أن تمت السيطرة على الأوضاع.

وكانت القاعدة قد قالت في بيان سابق إن "قوات الأمن التابعة لها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن".

وتحدّثت تقارير عن إخلاء العاملين بالقاعدة إلى مكان آمن عندما تم إغلاقها، قبل أن تتم إعادة فتحها حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحيي في السابع من ديسمبر، ذكرى الهجوم الذي شنته طائرات يابانية على بيرل هاربر في عام 1941، وأسفر عن مقتل 2403 أشخاص.

نصف ضحايا الهجوم الياباني قُتلوا خلال ثوانٍ على متن السفينة "يو إس إس أريزونا"، بعد أن أدى سقوط قنبلة عليها إلى انفجار مستودع للذخيرة على متنها.

وتسبّب القصف الياباني لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، والذي استمر ساعتين، في إغراق أو إلحاق الضرر بنحو 20 سفينة وتدمير 164 طائرة.