النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قاعدة بيرل هاربر تكشف هوية منفّذ "الجريمة".. فعَلها بحّار أمريكي وقتل نفسه

فتَح النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع فقتل اثنين وأصاب الثالث

أعلنت قاعدة بيرل هاربور- هيكام المشتركة (JBPHH)، في حسابها على "تويتر"، مقتل منفّذ إطلاق النار الذي وقع في القاعدة مساء الأربعاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وقالت القاعدة في بيان: إن مُطلِق النار هو بحّار أمريكي، دون أن تحدد هويته أو دوافعه.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة"؛ أطلق البحّار النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع؛ مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.

وأعيد فتح القاعدة بعد إغلاقها لفترة من الوقت نتيجة إطلاق النار، بعد أن تمت السيطرة على الأوضاع.

وكانت القاعدة قد قالت في بيان سابق إن "قوات الأمن التابعة لها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن".

وتحدّثت تقارير عن إخلاء العاملين بالقاعدة إلى مكان آمن عندما تم إغلاقها، قبل أن تتم إعادة فتحها حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحيي في السابع من ديسمبر، ذكرى الهجوم الذي شنته طائرات يابانية على بيرل هاربر في عام 1941، وأسفر عن مقتل 2403 أشخاص.

نصف ضحايا الهجوم الياباني قُتلوا خلال ثوانٍ على متن السفينة "يو إس إس أريزونا"، بعد أن أدى سقوط قنبلة عليها إلى انفجار مستودع للذخيرة على متنها.

وتسبّب القصف الياباني لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، والذي استمر ساعتين، في إغراق أو إلحاق الضرر بنحو 20 سفينة وتدمير 164 طائرة.

قاعدة بيرل هاربور إطلاق النار

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قاعدة بيرل هاربر تكشف هوية منفّذ "الجريمة".. فعَلها بحّار أمريكي وقتل نفسه
سبق

أعلنت قاعدة بيرل هاربور- هيكام المشتركة (JBPHH)، في حسابها على "تويتر"، مقتل منفّذ إطلاق النار الذي وقع في القاعدة مساء الأربعاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وقالت القاعدة في بيان: إن مُطلِق النار هو بحّار أمريكي، دون أن تحدد هويته أو دوافعه.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة"؛ أطلق البحّار النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع؛ مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.

وأعيد فتح القاعدة بعد إغلاقها لفترة من الوقت نتيجة إطلاق النار، بعد أن تمت السيطرة على الأوضاع.

وكانت القاعدة قد قالت في بيان سابق إن "قوات الأمن التابعة لها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن".

وتحدّثت تقارير عن إخلاء العاملين بالقاعدة إلى مكان آمن عندما تم إغلاقها، قبل أن تتم إعادة فتحها حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحيي في السابع من ديسمبر، ذكرى الهجوم الذي شنته طائرات يابانية على بيرل هاربر في عام 1941، وأسفر عن مقتل 2403 أشخاص.

نصف ضحايا الهجوم الياباني قُتلوا خلال ثوانٍ على متن السفينة "يو إس إس أريزونا"، بعد أن أدى سقوط قنبلة عليها إلى انفجار مستودع للذخيرة على متنها.

وتسبّب القصف الياباني لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، والذي استمر ساعتين، في إغراق أو إلحاق الضرر بنحو 20 سفينة وتدمير 164 طائرة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:14 AM

قاعدة بيرل هاربر تكشف هوية منفّذ "الجريمة".. فعَلها بحّار أمريكي وقتل نفسه

فتَح النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع فقتل اثنين وأصاب الثالث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,310

أعلنت قاعدة بيرل هاربور- هيكام المشتركة (JBPHH)، في حسابها على "تويتر"، مقتل منفّذ إطلاق النار الذي وقع في القاعدة مساء الأربعاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وقالت القاعدة في بيان: إن مُطلِق النار هو بحّار أمريكي، دون أن تحدد هويته أو دوافعه.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة"؛ أطلق البحّار النار على ثلاثة عمال مدنيين تابعين لوزارة الدفاع؛ مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.

وأعيد فتح القاعدة بعد إغلاقها لفترة من الوقت نتيجة إطلاق النار، بعد أن تمت السيطرة على الأوضاع.

وكانت القاعدة قد قالت في بيان سابق إن "قوات الأمن التابعة لها استجابت لإطلاق نار في ورشة بناء وإصلاح السفن".

وتحدّثت تقارير عن إخلاء العاملين بالقاعدة إلى مكان آمن عندما تم إغلاقها، قبل أن تتم إعادة فتحها حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحيي في السابع من ديسمبر، ذكرى الهجوم الذي شنته طائرات يابانية على بيرل هاربر في عام 1941، وأسفر عن مقتل 2403 أشخاص.

نصف ضحايا الهجوم الياباني قُتلوا خلال ثوانٍ على متن السفينة "يو إس إس أريزونا"، بعد أن أدى سقوط قنبلة عليها إلى انفجار مستودع للذخيرة على متنها.

وتسبّب القصف الياباني لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، والذي استمر ساعتين، في إغراق أو إلحاق الضرر بنحو 20 سفينة وتدمير 164 طائرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,615
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,912
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,251
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,660

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة