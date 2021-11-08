"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة
رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة
رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.
"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-08
رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
07:33 PM
"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة
رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة
رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.