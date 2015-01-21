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"المالية" تؤكد التزام الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً

قالت: تم دفع 99% من الأوامر وبلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1%

أكّدت وزارة المالية التزام حكومة المملكة العربية السعودية، بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم دفع 99 % من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 % وهي محجوزٌ عليها بسبب أوامر قضائية، مبينةً أن إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً؛ تم دفع 97 %، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎وأفادت وزارة المالية، أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

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"المالية" تؤكد التزام الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً
سبق

أكّدت وزارة المالية التزام حكومة المملكة العربية السعودية، بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم دفع 99 % من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 % وهي محجوزٌ عليها بسبب أوامر قضائية، مبينةً أن إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً؛ تم دفع 97 %، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎وأفادت وزارة المالية، أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:49 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:20 PM

"المالية" تؤكد التزام الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً

قالت: تم دفع 99% من الأوامر وبلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,985

أكّدت وزارة المالية التزام حكومة المملكة العربية السعودية، بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم دفع 99 % من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 % وهي محجوزٌ عليها بسبب أوامر قضائية، مبينةً أن إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً؛ تم دفع 97 %، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎وأفادت وزارة المالية، أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

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