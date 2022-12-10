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تعيين "خالد بانصر" عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو الاتحاد السعودي الدكتور خالد بانصر عضواً في اللجنة القانونية حتى نهاية الدورة الحالية 2019.

وجاء تعيين بانصر الذي يعد من الكفاءات القانونية والأكاديمية إثر ترشيح الاتحاد السعودي له، وذلك في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية.

من جهته، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الدكتور خالد بانصر على ثقة الاتحاد الآسيوي، موضحًا بأن تعيينه في هذه اللجنة المهمة يؤكد بأنه كفاءة قانونية قادرة على إثراء العمل القانوني في الاتحاد القاري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي اعتزازه بدخول عدد من الطاقات السعودية في اللجان الإدارية والفنية والقانونية والإعلامية في المنظومات الدولية، لافتًا إلى أن الاتحاد السعودي ماضٍ في الدفع بكفاءات أخرى في المنظومات الدولية والإقليمية في إطار مشروعه الذي يهدف إلى تمكين الكوادر السعودية من التواجد في المنظومات الدولية والإقليمية بما يوازي قيمة ومكانة المملكة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعيين "خالد بانصر" عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي
سبق

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو الاتحاد السعودي الدكتور خالد بانصر عضواً في اللجنة القانونية حتى نهاية الدورة الحالية 2019.

وجاء تعيين بانصر الذي يعد من الكفاءات القانونية والأكاديمية إثر ترشيح الاتحاد السعودي له، وذلك في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية.

من جهته، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الدكتور خالد بانصر على ثقة الاتحاد الآسيوي، موضحًا بأن تعيينه في هذه اللجنة المهمة يؤكد بأنه كفاءة قانونية قادرة على إثراء العمل القانوني في الاتحاد القاري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي اعتزازه بدخول عدد من الطاقات السعودية في اللجان الإدارية والفنية والقانونية والإعلامية في المنظومات الدولية، لافتًا إلى أن الاتحاد السعودي ماضٍ في الدفع بكفاءات أخرى في المنظومات الدولية والإقليمية في إطار مشروعه الذي يهدف إلى تمكين الكوادر السعودية من التواجد في المنظومات الدولية والإقليمية بما يوازي قيمة ومكانة المملكة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
07:54 PM

تعيين "خالد بانصر" عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو الاتحاد السعودي الدكتور خالد بانصر عضواً في اللجنة القانونية حتى نهاية الدورة الحالية 2019.

وجاء تعيين بانصر الذي يعد من الكفاءات القانونية والأكاديمية إثر ترشيح الاتحاد السعودي له، وذلك في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية.

من جهته، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الدكتور خالد بانصر على ثقة الاتحاد الآسيوي، موضحًا بأن تعيينه في هذه اللجنة المهمة يؤكد بأنه كفاءة قانونية قادرة على إثراء العمل القانوني في الاتحاد القاري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي اعتزازه بدخول عدد من الطاقات السعودية في اللجان الإدارية والفنية والقانونية والإعلامية في المنظومات الدولية، لافتًا إلى أن الاتحاد السعودي ماضٍ في الدفع بكفاءات أخرى في المنظومات الدولية والإقليمية في إطار مشروعه الذي يهدف إلى تمكين الكوادر السعودية من التواجد في المنظومات الدولية والإقليمية بما يوازي قيمة ومكانة المملكة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

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