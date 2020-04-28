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ليبيا: المجلس الأعلى للقضاء يمدد وقف العمل بالمحاكم والنيابات إلى نهاية مايو

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبيى المستشار محمد الحافي، اليوم، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، حسب القرار الذي حمل رقم 35 للعام 2020، المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: المجلس الأعلى للقضاء يمدد وقف العمل بالمحاكم والنيابات إلى نهاية مايو
سبق

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبيى المستشار محمد الحافي، اليوم، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، حسب القرار الذي حمل رقم 35 للعام 2020، المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:32 PM

ليبيا: المجلس الأعلى للقضاء يمدد وقف العمل بالمحاكم والنيابات إلى نهاية مايو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبيى المستشار محمد الحافي، اليوم، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، حسب القرار الذي حمل رقم 35 للعام 2020، المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

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