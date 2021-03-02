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"الندوة العالمية" تدشّن مركزًا جامعًا في قيرغيزيا وتحقق حلم الأهالي

يضم مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية ويخدم 18 ألف نسمة

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية قيرغيزيا مؤخرًا، مركز الشيخين في منطقة تيداريف بمحافظة جلال آباد، الذي يضم مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية؛ حيث يخدم عددًا كبيرًا من سكان وأهالي المنطقة، يصل إلى ما يزيد على (18.000) نسمة.

وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم الآلاف من أبناء المنطقة وسكانها وعددًا من المسؤولين ورجال الدولة وعلى رأسهم محافظ جلال آباد وثلاثة من أعضاء البرلمان القرغيزي وهم (مقصد آيتميرف- تورباي ذوالفقاروف- تازابيك إكراموف) ونائب سماحة المفتي (نعمة الله جينبيكوف) وممثل مجلس علماء قيرغيزيا (تاج الدين بايتوف).

وتأتي هذه الحفاوة الشعبية والرسمية؛ نظرًا لأهمية المشروع وكونه يمثل مَعلمًا حضاريًّا لدى الأهالي ويحقق حلمًا يراودهم لإقامة مثل هذا المركز الجامع بديلًا لمسجد قديم ذي مساحة صغيرة، فاستطاعت الندوة العالمية -بفضل الله تعالى- أن تقيم مكانه هذا الصرح الشاهق الذي يفي بطموح الأهالي ويأتي في إطار دعمها للمراكز والمجمعات التي تقدم خدمات متعددة للمجتمع القيرغيزي.

وأشاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا بالعطاء السخي المتواصل للمملكة حكومة وشعبًا، وأكد أن المكتب يواصل جهوده في إنشاء وتشييد هذه المراكز التي يستفيد منها المجتمع القيرغيزي تعليميًّا وتوعويًّا حيث بلغ عدد ما أقامته الندوة من مراكز في العام الماضي 2020م، (7) مراكز في مناطق متنوعة من البلاد.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية" تدشّن مركزًا جامعًا في قيرغيزيا وتحقق حلم الأهالي
سبق

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية قيرغيزيا مؤخرًا، مركز الشيخين في منطقة تيداريف بمحافظة جلال آباد، الذي يضم مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية؛ حيث يخدم عددًا كبيرًا من سكان وأهالي المنطقة، يصل إلى ما يزيد على (18.000) نسمة.

وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم الآلاف من أبناء المنطقة وسكانها وعددًا من المسؤولين ورجال الدولة وعلى رأسهم محافظ جلال آباد وثلاثة من أعضاء البرلمان القرغيزي وهم (مقصد آيتميرف- تورباي ذوالفقاروف- تازابيك إكراموف) ونائب سماحة المفتي (نعمة الله جينبيكوف) وممثل مجلس علماء قيرغيزيا (تاج الدين بايتوف).

وتأتي هذه الحفاوة الشعبية والرسمية؛ نظرًا لأهمية المشروع وكونه يمثل مَعلمًا حضاريًّا لدى الأهالي ويحقق حلمًا يراودهم لإقامة مثل هذا المركز الجامع بديلًا لمسجد قديم ذي مساحة صغيرة، فاستطاعت الندوة العالمية -بفضل الله تعالى- أن تقيم مكانه هذا الصرح الشاهق الذي يفي بطموح الأهالي ويأتي في إطار دعمها للمراكز والمجمعات التي تقدم خدمات متعددة للمجتمع القيرغيزي.

وأشاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا بالعطاء السخي المتواصل للمملكة حكومة وشعبًا، وأكد أن المكتب يواصل جهوده في إنشاء وتشييد هذه المراكز التي يستفيد منها المجتمع القيرغيزي تعليميًّا وتوعويًّا حيث بلغ عدد ما أقامته الندوة من مراكز في العام الماضي 2020م، (7) مراكز في مناطق متنوعة من البلاد.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:03 PM

"الندوة العالمية" تدشّن مركزًا جامعًا في قيرغيزيا وتحقق حلم الأهالي

يضم مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية ويخدم 18 ألف نسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية قيرغيزيا مؤخرًا، مركز الشيخين في منطقة تيداريف بمحافظة جلال آباد، الذي يضم مصلى للرجال وآخر للنساء ومدرسة قرآنية؛ حيث يخدم عددًا كبيرًا من سكان وأهالي المنطقة، يصل إلى ما يزيد على (18.000) نسمة.

وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم الآلاف من أبناء المنطقة وسكانها وعددًا من المسؤولين ورجال الدولة وعلى رأسهم محافظ جلال آباد وثلاثة من أعضاء البرلمان القرغيزي وهم (مقصد آيتميرف- تورباي ذوالفقاروف- تازابيك إكراموف) ونائب سماحة المفتي (نعمة الله جينبيكوف) وممثل مجلس علماء قيرغيزيا (تاج الدين بايتوف).

وتأتي هذه الحفاوة الشعبية والرسمية؛ نظرًا لأهمية المشروع وكونه يمثل مَعلمًا حضاريًّا لدى الأهالي ويحقق حلمًا يراودهم لإقامة مثل هذا المركز الجامع بديلًا لمسجد قديم ذي مساحة صغيرة، فاستطاعت الندوة العالمية -بفضل الله تعالى- أن تقيم مكانه هذا الصرح الشاهق الذي يفي بطموح الأهالي ويأتي في إطار دعمها للمراكز والمجمعات التي تقدم خدمات متعددة للمجتمع القيرغيزي.

وأشاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا بالعطاء السخي المتواصل للمملكة حكومة وشعبًا، وأكد أن المكتب يواصل جهوده في إنشاء وتشييد هذه المراكز التي يستفيد منها المجتمع القيرغيزي تعليميًّا وتوعويًّا حيث بلغ عدد ما أقامته الندوة من مراكز في العام الماضي 2020م، (7) مراكز في مناطق متنوعة من البلاد.

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