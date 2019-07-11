النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع محمية الإمام سعود ويناقش خطتها الاستراتيجية

قام باستعراض المستجدات ومتابعة العمل لتمكين الاستفادة من الميزات النسبية لموقعها

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الاستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع محمية الإمام سعود ويناقش خطتها الاستراتيجية
سبق

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الاستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:35 AM

وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع محمية الإمام سعود ويناقش خطتها الاستراتيجية

قام باستعراض المستجدات ومتابعة العمل لتمكين الاستفادة من الميزات النسبية لموقعها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
3,433

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الاستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة