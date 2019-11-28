شاهد.. صورة توثق حديثاً ثنائياً انتهى للتو بين ولي العهد وحاكم دبي

بحثا خلال لقاء مشترك الفرص الواعدة لتطوير التعاون

فيما لا يظهر في فضاء القاعة حولهما أي مسؤول، وثقت صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حديثاً ثنائياً انتهى للتو قبل لحظات من التقاط الصورة، وذلك ضمن الفعاليات التي شملها لقاؤهما اليوم (الخميس) في قصر زعبيل بدبي، في اليوم الثاني لزيارة ولي العهد إلى الإمارات.

وكان لقاء الزعيمين قد شهد استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".