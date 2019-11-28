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شاهد.. صورة توثق حديثاً ثنائياً انتهى للتو بين ولي العهد وحاكم دبي

بحثا خلال لقاء مشترك الفرص الواعدة لتطوير التعاون

فيما لا يظهر في فضاء القاعة حولهما أي مسؤول، وثقت صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حديثاً ثنائياً انتهى للتو قبل لحظات من التقاط الصورة، وذلك ضمن الفعاليات التي شملها لقاؤهما اليوم (الخميس) في قصر زعبيل بدبي، في اليوم الثاني لزيارة ولي العهد إلى الإمارات.

وكان لقاء الزعيمين قد شهد استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان محمد بن راشد آل مكتوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صورة توثق حديثاً ثنائياً انتهى للتو بين ولي العهد وحاكم دبي
سبق

فيما لا يظهر في فضاء القاعة حولهما أي مسؤول، وثقت صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حديثاً ثنائياً انتهى للتو قبل لحظات من التقاط الصورة، وذلك ضمن الفعاليات التي شملها لقاؤهما اليوم (الخميس) في قصر زعبيل بدبي، في اليوم الثاني لزيارة ولي العهد إلى الإمارات.

وكان لقاء الزعيمين قد شهد استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:49 PM

شاهد.. صورة توثق حديثاً ثنائياً انتهى للتو بين ولي العهد وحاكم دبي

بحثا خلال لقاء مشترك الفرص الواعدة لتطوير التعاون

A A A
محمد صبح - الرياض
0
1,939

فيما لا يظهر في فضاء القاعة حولهما أي مسؤول، وثقت صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حديثاً ثنائياً انتهى للتو قبل لحظات من التقاط الصورة، وذلك ضمن الفعاليات التي شملها لقاؤهما اليوم (الخميس) في قصر زعبيل بدبي، في اليوم الثاني لزيارة ولي العهد إلى الإمارات.

وكان لقاء الزعيمين قد شهد استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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