"سكني" يوقع 5 اتفاقيات لبناء أكثر من 19 ألف وحدة سكنية

تزامناً مع إعلان الدفعة "11" للمستفيدين من البرنامج أمس

وقّعت وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج "سكني"، خمس اتفاقيات مع أربع شركات للتطوير العقاري لإنشاء ما يزيد عن 19 ألف وحدة سكنية في كل من "الرياض، جدة، بريدة، الخبر" للمستفيدين من برنامج "سكني"، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة "11" للمستفيدين من البرنامج أمس الخميس.

يأتي ذلك امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 63 مشروعاً تتيح نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، فيما تشهد إقبالاً متزايداً من المستفيدين لحجزها.

وأبرمت الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول "مروج جدة" الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 10 آلاف وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني "تنال" الذي يقام على أرض بمدينة الرياض يملكها القطاع الخاص على 1008 وحدات سكنية.

أما المشروع الثالث "أرين" فيقام على أرض بمدينة الخبر يملكها القطاع الخاص على 273 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الرابع "بساتين القصيم" الذي يقام على أرض بمدينة بريدة يملكها القطاع الخاص على 78 وحدة سكنية، بينما يقام المشروع الخامس "لؤلؤة أبحر" على أرض بمدينة جدة يملكها القطاع الخاص على 8000 وحدة سكنية.

ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية 19359 وحدة من نوع "فلل وتاون هاوس" تحت الإنشاء "البيع على الخارطة".

وأكدت "الإسكان"، حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.

وقالت الوزارة إن المطورين العقاريين الذين تم التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود بين المطورين والمستفيدين.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة مما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مواقع مخصصة لمساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.