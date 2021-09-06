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أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له

وزير الداخلية كان قد وصل أمس الأول الدوحة في زيارة رسمية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له.

وأمس الأول وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، و الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وأمس زار وزير الداخلية مركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر الشقيقة.

واطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له
سبق

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له.

وأمس الأول وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، و الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وأمس زار وزير الداخلية مركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر الشقيقة.

واطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
02:31 PM

أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له

وزير الداخلية كان قد وصل أمس الأول الدوحة في زيارة رسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له.

وأمس الأول وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، و الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وأمس زار وزير الداخلية مركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر الشقيقة.

واطلع خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.

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