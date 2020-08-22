النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

"سبق" رصدت مشاهد مصورة من هناك

يعد جبل آل معتوب أحد أطول الجبال في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وأجمل تلك الجبال التي تعانق الغيم وأهمها زراعيا لما حباه الله من أمطار غزيرة خلال فترات متقطعة من السنة .

ويعد جبل آل معتوب أحد جبال آل سلمى في محافظة الداير بني مالك ، وسكنه القبائل التي تحتفظ بموروثها وأصالتها منذ مئات السنين .

وتقع فوق قمم ذلك الجبل كثير من الحصون والقصور الاثرية التي يزيد عمرها عن مئات السنين ، ومن أبرزها قرية آل مقرن الأثرية.

ويقول يزيد المالكي من أهالي القرية إن قرية آل مقرن تعد أقدم القرى في الجبل وبها مسجد أثري وتقام فيه الصلاة حتى يومنا الحاضر ويحافظ على بنائه القديم فيما يقول حسن المالكي إن آل مقرن تحتوي على العديد من البيوت تقارب العشرين متعددة الأشكال .

من جهته أكد جابر المالكي أن الجبل يحتوي على عشرات من الأصناف الزراعية ومن أهمها الموز والبن الخولاني فيما أوضح حسن فرحان أن محافظة الداير تشتهر بالبن الخولاني .

يشار إلى أن محافظة الداير تعتبر من أجمل المحافظات الشرقية بمنطقة جازان وتتميز بالطبيعة البكر ، وتم تسجيل أكبر تجمع للحصون الأثرية بها.

محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون
سبق

يعد جبل آل معتوب أحد أطول الجبال في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وأجمل تلك الجبال التي تعانق الغيم وأهمها زراعيا لما حباه الله من أمطار غزيرة خلال فترات متقطعة من السنة .

ويعد جبل آل معتوب أحد جبال آل سلمى في محافظة الداير بني مالك ، وسكنه القبائل التي تحتفظ بموروثها وأصالتها منذ مئات السنين .

وتقع فوق قمم ذلك الجبل كثير من الحصون والقصور الاثرية التي يزيد عمرها عن مئات السنين ، ومن أبرزها قرية آل مقرن الأثرية.

ويقول يزيد المالكي من أهالي القرية إن قرية آل مقرن تعد أقدم القرى في الجبل وبها مسجد أثري وتقام فيه الصلاة حتى يومنا الحاضر ويحافظ على بنائه القديم فيما يقول حسن المالكي إن آل مقرن تحتوي على العديد من البيوت تقارب العشرين متعددة الأشكال .

من جهته أكد جابر المالكي أن الجبل يحتوي على عشرات من الأصناف الزراعية ومن أهمها الموز والبن الخولاني فيما أوضح حسن فرحان أن محافظة الداير تشتهر بالبن الخولاني .

يشار إلى أن محافظة الداير تعتبر من أجمل المحافظات الشرقية بمنطقة جازان وتتميز بالطبيعة البكر ، وتم تسجيل أكبر تجمع للحصون الأثرية بها.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:03 AM

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

"سبق" رصدت مشاهد مصورة من هناك

A A A
محمد المواسي - جازان
0
432

يعد جبل آل معتوب أحد أطول الجبال في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وأجمل تلك الجبال التي تعانق الغيم وأهمها زراعيا لما حباه الله من أمطار غزيرة خلال فترات متقطعة من السنة .

ويعد جبل آل معتوب أحد جبال آل سلمى في محافظة الداير بني مالك ، وسكنه القبائل التي تحتفظ بموروثها وأصالتها منذ مئات السنين .

وتقع فوق قمم ذلك الجبل كثير من الحصون والقصور الاثرية التي يزيد عمرها عن مئات السنين ، ومن أبرزها قرية آل مقرن الأثرية.

ويقول يزيد المالكي من أهالي القرية إن قرية آل مقرن تعد أقدم القرى في الجبل وبها مسجد أثري وتقام فيه الصلاة حتى يومنا الحاضر ويحافظ على بنائه القديم فيما يقول حسن المالكي إن آل مقرن تحتوي على العديد من البيوت تقارب العشرين متعددة الأشكال .

من جهته أكد جابر المالكي أن الجبل يحتوي على عشرات من الأصناف الزراعية ومن أهمها الموز والبن الخولاني فيما أوضح حسن فرحان أن محافظة الداير تشتهر بالبن الخولاني .

يشار إلى أن محافظة الداير تعتبر من أجمل المحافظات الشرقية بمنطقة جازان وتتميز بالطبيعة البكر ، وتم تسجيل أكبر تجمع للحصون الأثرية بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,093
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,846

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة