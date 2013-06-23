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لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

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لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:22 PM

لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

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