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استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر

ينتظر تزكية "آل معمر" رئيسًا.. رسميًّا

أعلن نادي النصر تلقيَه خطابًا من لجنة الانتخابات يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

وبحسب خطاب لجنة الانتخابات: تم استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقًا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وسيفتح باب الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة برئاسة مسلي آل معمر، على أن ينظر فيها 30 من مارس الجاري قبل الإعلان عن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدًا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي النصر.

عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات: CAVESC@MOS.GOV.SA

وتتألف القائمة المرشحة من:

1- مسلي بن مهدي آل معمر.

2 - المهندس عبدالله عبدالرحمن العمراني.

3- تركي بن فهد المشيقح.

4- فيصل بن محمد أبو ساق.

5- عبدالعزيز عبدالله العمران.

6- محمد عبدالعزيز الشتوي.

7- منصور بن سعد بن زومة.

8- معتز مزروع المزروع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر
سبق

أعلن نادي النصر تلقيَه خطابًا من لجنة الانتخابات يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

وبحسب خطاب لجنة الانتخابات: تم استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقًا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وسيفتح باب الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة برئاسة مسلي آل معمر، على أن ينظر فيها 30 من مارس الجاري قبل الإعلان عن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدًا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي النصر.

عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات: CAVESC@MOS.GOV.SA

وتتألف القائمة المرشحة من:

1- مسلي بن مهدي آل معمر.

2 - المهندس عبدالله عبدالرحمن العمراني.

3- تركي بن فهد المشيقح.

4- فيصل بن محمد أبو ساق.

5- عبدالعزيز عبدالله العمران.

6- محمد عبدالعزيز الشتوي.

7- منصور بن سعد بن زومة.

8- معتز مزروع المزروع.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
05:52 PM

استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر

ينتظر تزكية "آل معمر" رئيسًا.. رسميًّا

مسلي آل معمر
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر تلقيَه خطابًا من لجنة الانتخابات يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

وبحسب خطاب لجنة الانتخابات: تم استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقًا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وسيفتح باب الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة برئاسة مسلي آل معمر، على أن ينظر فيها 30 من مارس الجاري قبل الإعلان عن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدًا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي النصر.

عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات: CAVESC@MOS.GOV.SA

وتتألف القائمة المرشحة من:

1- مسلي بن مهدي آل معمر.

2 - المهندس عبدالله عبدالرحمن العمراني.

3- تركي بن فهد المشيقح.

4- فيصل بن محمد أبو ساق.

5- عبدالعزيز عبدالله العمران.

6- محمد عبدالعزيز الشتوي.

7- منصور بن سعد بن زومة.

8- معتز مزروع المزروع.

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