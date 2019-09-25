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شرطة الرياض تؤكّد ما نشرته "سبق" معلنة القبض على "مندوب التأمين" المحتال

قالت: مقيم أردني وأقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص

أكّدت شرطة الرياض ما نشرته "سبق"، أمس، معلنة القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين.

تفصيلاً؛ صرّح اليوم المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم (أردني الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى توقيفه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تؤكّد ما نشرته "سبق" معلنة القبض على "مندوب التأمين" المحتال
سبق

أكّدت شرطة الرياض ما نشرته "سبق"، أمس، معلنة القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين.

تفصيلاً؛ صرّح اليوم المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم (أردني الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى توقيفه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:00 PM

شرطة الرياض تؤكّد ما نشرته "سبق" معلنة القبض على "مندوب التأمين" المحتال

قالت: مقيم أردني وأقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكّدت شرطة الرياض ما نشرته "سبق"، أمس، معلنة القبض على منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين.

تفصيلاً؛ صرّح اليوم المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرُّض مواطن للنصب والاحتيال من قِبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم (أردني الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى توقيفه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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