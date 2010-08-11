النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد وقوفه في عرفات.. حاج مغربي في رسالة للسعودية: عمل صالح ورؤية ثاقبة

اكتمل وصول مواكبهم إلى منى واستقروا في أماكنهم المخصصة

بعد أن منّ الله عليه بالوقوف في عرفات، كتب أحد حجاج بيت الله الحرام رسالة إلى المملكة مُعَبّرًا فيها عن شكره وتقديره لما لحظه ولمسه من خدمات مختلفة يسّرت على الحجاج أداء مناسكهم.

وقال الحاج في رسالته: بارك الله في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين شهد لهما العمل الصالح والسلوك القويم والرؤية الثاقبة في سبيل إغناء سبل السلام والتسامح التي أبرزها الإسلام.

وأضاف: إن ما تشهده المملكة وتقدمه من خدمات في ظل رؤية ثاقبة يشهد لها القاصي والداني، وها نحن الحجاج اليوم نلمس ثمارها في مختلف المناطق التي زرناها والخدمات التي لحظناها في سبيل خدمة الإسلام وإظهار وجهه الحقيقي المعتدل.

وختم حديثه: أتقدم بالشكر لكم أيها الشعب السعودي العظيم على ما قدتموه وما تقدمونه من فعل للخير، والذي هو مضرب مَثَل للجميع، كما أشكر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وجهود وزير الشؤون الإسلامة الحاضرة على راحة الحجاج وتيسير حجهم.

يُذكر أن الحجاج قد اكتمل وصول مواكبهم إلى منى، اليوم، واستقروا في أماكنهم المخصصة؛ مكبرين مهللين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد وقوفه في عرفات.. حاج مغربي في رسالة للسعودية: عمل صالح ورؤية ثاقبة
سبق

بعد أن منّ الله عليه بالوقوف في عرفات، كتب أحد حجاج بيت الله الحرام رسالة إلى المملكة مُعَبّرًا فيها عن شكره وتقديره لما لحظه ولمسه من خدمات مختلفة يسّرت على الحجاج أداء مناسكهم.

وقال الحاج في رسالته: بارك الله في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين شهد لهما العمل الصالح والسلوك القويم والرؤية الثاقبة في سبيل إغناء سبل السلام والتسامح التي أبرزها الإسلام.

وأضاف: إن ما تشهده المملكة وتقدمه من خدمات في ظل رؤية ثاقبة يشهد لها القاصي والداني، وها نحن الحجاج اليوم نلمس ثمارها في مختلف المناطق التي زرناها والخدمات التي لحظناها في سبيل خدمة الإسلام وإظهار وجهه الحقيقي المعتدل.

وختم حديثه: أتقدم بالشكر لكم أيها الشعب السعودي العظيم على ما قدتموه وما تقدمونه من فعل للخير، والذي هو مضرب مَثَل للجميع، كما أشكر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وجهود وزير الشؤون الإسلامة الحاضرة على راحة الحجاج وتيسير حجهم.

يُذكر أن الحجاج قد اكتمل وصول مواكبهم إلى منى، اليوم، واستقروا في أماكنهم المخصصة؛ مكبرين مهللين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
01:36 PM

بعد وقوفه في عرفات.. حاج مغربي في رسالة للسعودية: عمل صالح ورؤية ثاقبة

اكتمل وصول مواكبهم إلى منى واستقروا في أماكنهم المخصصة

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,502

بعد أن منّ الله عليه بالوقوف في عرفات، كتب أحد حجاج بيت الله الحرام رسالة إلى المملكة مُعَبّرًا فيها عن شكره وتقديره لما لحظه ولمسه من خدمات مختلفة يسّرت على الحجاج أداء مناسكهم.

وقال الحاج في رسالته: بارك الله في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين شهد لهما العمل الصالح والسلوك القويم والرؤية الثاقبة في سبيل إغناء سبل السلام والتسامح التي أبرزها الإسلام.

وأضاف: إن ما تشهده المملكة وتقدمه من خدمات في ظل رؤية ثاقبة يشهد لها القاصي والداني، وها نحن الحجاج اليوم نلمس ثمارها في مختلف المناطق التي زرناها والخدمات التي لحظناها في سبيل خدمة الإسلام وإظهار وجهه الحقيقي المعتدل.

وختم حديثه: أتقدم بالشكر لكم أيها الشعب السعودي العظيم على ما قدتموه وما تقدمونه من فعل للخير، والذي هو مضرب مَثَل للجميع، كما أشكر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وجهود وزير الشؤون الإسلامة الحاضرة على راحة الحجاج وتيسير حجهم.

يُذكر أن الحجاج قد اكتمل وصول مواكبهم إلى منى، اليوم، واستقروا في أماكنهم المخصصة؛ مكبرين مهللين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,681
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,667
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,772

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة