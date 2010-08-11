بعد وقوفه في عرفات.. حاج مغربي في رسالة للسعودية: عمل صالح ورؤية ثاقبة

اكتمل وصول مواكبهم إلى منى واستقروا في أماكنهم المخصصة

بعد أن منّ الله عليه بالوقوف في عرفات، كتب أحد حجاج بيت الله الحرام رسالة إلى المملكة مُعَبّرًا فيها عن شكره وتقديره لما لحظه ولمسه من خدمات مختلفة يسّرت على الحجاج أداء مناسكهم.

وقال الحاج في رسالته: بارك الله في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين شهد لهما العمل الصالح والسلوك القويم والرؤية الثاقبة في سبيل إغناء سبل السلام والتسامح التي أبرزها الإسلام.

وأضاف: إن ما تشهده المملكة وتقدمه من خدمات في ظل رؤية ثاقبة يشهد لها القاصي والداني، وها نحن الحجاج اليوم نلمس ثمارها في مختلف المناطق التي زرناها والخدمات التي لحظناها في سبيل خدمة الإسلام وإظهار وجهه الحقيقي المعتدل.

وختم حديثه: أتقدم بالشكر لكم أيها الشعب السعودي العظيم على ما قدتموه وما تقدمونه من فعل للخير، والذي هو مضرب مَثَل للجميع، كما أشكر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وجهود وزير الشؤون الإسلامة الحاضرة على راحة الحجاج وتيسير حجهم.

يُذكر أن الحجاج قد اكتمل وصول مواكبهم إلى منى، اليوم، واستقروا في أماكنهم المخصصة؛ مكبرين مهللين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع.