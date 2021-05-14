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أفغانستان.. مقتل 12 وإصابة 15 آخرين في انفجار بمسجد في كابول

قتل 12 شخصًا وجرح 15 شخصًا آخرين في انفجار داخل مسجد بضواحي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة، في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز: "ارتفعت الحصيلة إلى 12 قتيلاً بينهم إمام المسجد، وجرح 15 شخصًا آخرين"، موضحًا أن الانفجار وقع داخل مسجد في حي شكر دره بولاية كابول.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع بعد أن بدأ الجيش الأمريكي رسميًا في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من أيار.

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أفغانستان.. مقتل 12 وإصابة 15 آخرين في انفجار بمسجد في كابول
سبق

قتل 12 شخصًا وجرح 15 شخصًا آخرين في انفجار داخل مسجد بضواحي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة، في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز: "ارتفعت الحصيلة إلى 12 قتيلاً بينهم إمام المسجد، وجرح 15 شخصًا آخرين"، موضحًا أن الانفجار وقع داخل مسجد في حي شكر دره بولاية كابول.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع بعد أن بدأ الجيش الأمريكي رسميًا في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من أيار.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
03:02 PM

أفغانستان.. مقتل 12 وإصابة 15 آخرين في انفجار بمسجد في كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 12 شخصًا وجرح 15 شخصًا آخرين في انفجار داخل مسجد بضواحي العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة، في انتهاك لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز: "ارتفعت الحصيلة إلى 12 قتيلاً بينهم إمام المسجد، وجرح 15 شخصًا آخرين"، موضحًا أن الانفجار وقع داخل مسجد في حي شكر دره بولاية كابول.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع بعد أن بدأ الجيش الأمريكي رسميًا في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من أيار.

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