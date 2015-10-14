بالتعاون مع "الصحة" .. "تعليم الرياض" تطلق برنامج الفحص الاستكشافي بالمدارس

للاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وتوفير قاعدة بيانات للطلاب

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة بالشؤون الصحية برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في جميع المدارس للعام الحالي 1441هــ، الذي يأتي بالتعاون بين الإدارة والقطاعات الصحية بالمنطقة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري؛ أن البرنامج يهدف إلى الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية المستهدفة بالفحص، وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تمّ فحصهم والتأكّد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعينة، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشكلات الصحية المكتشفة.

وبيّن الدكتور "الهاجري"؛ أن الخطة التشغيلية للصحة المدرسية لهذا العام تشمل تنفيذ المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان الذي يهدف إلى خفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان بين الطلاب والطالبات ومتابعة صحة الأسنان، وتنفيذ برنامج سلامة الأطفال الذي يهدف إلى التقليل من نسبة الإصابات والحوادث بين الأطفال في السن المدرسية, كما تتضمن الخطة إجراء فحص العين وتقديم دورات في الإسعافات الأولية بالتعاون مع شركاء الصحة المدرسية الحكومية والخاصة بمنطقة الرياض لمنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأضاف، أن الخطة ستعمل على تفعيل المناسبات الصحية العالمية، ومنها: يوم الغذاء الصحي، والتوعية بسرطان الثدي، والتوعية بهشاشة العظام، واليوم العالمي للسكري، والأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، واليوم العالمي للإيدز، واليوم العالمي للصحة النفسية، والنظافة الشخصية، والتوعية بمكافحة السمنة، والأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، والتوعية بالربو والتلوث, إضافة إلى إقامة عديد من المبادرات والبرامج الصحية المدرسية.